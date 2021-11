13 funcionários do Inep pedem demissão a poucas semanas da prova do Enem

Treze funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pediram exoneração nesta segunda-feira (8).A informação é do G1. O fato acontece a menos de duas semanas da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova foi agendada para os dias 21 e 28 de novembro.

A saída em massa acontece dias após o pedido de exoneração do coordenador-geral de exames para certificação, Eduardo Carvalho, e do coordenador-geral de logística da aplicação, Hélio Junio Rocha Morais.

Conforme o pedido de dispensa encaminhado à diretoria do órgão e assinado pelos servidores, as denúncias feitas em assembleia realizada na última quinta-feira (4) são alguns dos motivos.

A “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep” também é uma das motivações apontada pelos funcionários.