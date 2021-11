Cartão de Confirmação do Enem 2021 é liberado pelo Inep; veja como saber seu local de prova

Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 já podem conferir seus locais de prova. O Cartão de Confirmação, documento que reúne as principais informações sobre o dia do exame, foi divulgado na noite desta quarta-feira (3) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A divulgação ocorreu após alguns candidatos relatarem nas redes sociais que o cartão havia sido liberado mais cedo, mas que não conseguiam mais acessar o sistema, que apresentava instabilidade.

No cartão, são informados local, data e horários da aplicação da prova, além de informações como número de inscrição e opção de língua estrangeira selecionada. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o inscrito leve o cartão nos dias do Enem.

As provas do Enem 2021 estão marcadas para os próximos dias 21 e 28 de novembro.

Como acessar o Cartão de Confirmação?

Acesse a Página do Participante, no site do Inep;

Insira o seu CPF e a sua senha;

Verifique seu local de prova, a data e os horários;

Se você solicitou atendimento especializado, verifique se está assinalado.

Legenda: Informações podem ser consultadas no site do Inep Foto: Reprodução

Enem 2021

A inscrição no Enem 2021 foi confirmada por 3.109.762 pessoas - 3.040.871 realizarão as provas impressas e 68.891 farão a digital. As duas versões do exame serão aplicadas nas mesmas datas, com itens das provas e tema da redação iguais.

