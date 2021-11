Horário de Verão em 2021? Brasileiros relatam mudança automática em celulares neste domingo (7)

Mesmo após dois anos do fim, o Horário de Verão ainda causa confusões para alguns brasileiros. Neste domingo (7), usuários nas redes sociais relataram ter percebido que seus celulares atrasaram automaticamente 1 hora.

É o terceiro ano seguido que esses casos ocorrem. Conforme o portal Tech Tudo, uma das causas pode ser a ativação da função "Data e hora automáticas", comum em celulares Android.

Certos modelos de celulares possuem um tipo de calendário com gatilhos automáticos para horários especiais e certas datas. A publicação avalia que o caso de hoje pode ser resquício do decreto especial do ex-presidente Michel Temer, assinado em 2017, determinando que o Horário de Verão vigoraria no primeiro domingo de novembro.

"Final de 2021 e meu celular ainda muda as horas para um horário de verão que não existe mais", escreveu um usuário no Twitter.

Outra pessoa inclusive relatou que pautou seu dia pela hora errada: "Eu sim, fiz tudo uma hora adiantada, inclusive acordei mais cedo em pleno domingo por causa do relógio automático".

Fim de horário de verão

O Horário de Verão acabou em 2019, no começo do governo Bolsonaro. O presidente afirmou à época que estudos do Ministério de Minas e Energia mostraram que não existe economia de energia, e assim foi possível a extinção.

"Eu sempre reclamei do horário de verão. Esperemos que dê certo, que não tem nada a ver com economia de energia", disse.

O presidente disse ainda que a alteração dos relógios afetava o relógio biológico da população e que isso é prejudicial para o trabalhador. "Em não mexendo no relógio biológico, a produtividade certamente aumentará", argumentou.

