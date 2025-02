Banco do Nordeste bate recorde de contratações, desembolsos e lucro, mostra balanço

O Banco do Nordeste registrou, em 2024, o maior lucro, os maiores volumes de contratações e desembolsos e a menor inadimplência da sua história. As marcas do balanço foram divulgadas ao mercado na manhã desta terça-feira (18).

Sob o comando do presidente Paulo Câmara, o lucro do banco em 2024 foi 11% maior do que o de 2023, atingindo R$ 2,3 bilhões.

Já as novas contratações no ano passado atingiram R$ 61,3 bilhões e os desembolsos R$ 60,6 bilhões, um crescimento de 4,8% e 16%, respectivamente, ante o registrado em 2023. Também os dois maiores volumes de financiamentos e repasses já anotados.

Outro indicador recorde foi a inadimplência que recuou 50% ficando em 1,8%.