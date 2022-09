Feirão oferece negociação e parcelamento de dívidas até segunda-feira (12); veja como fazer

A plataforma "Limpa Nome", da Serasa, oferece até a próxima segunda-feira (12) o parcelamento de dívidas em até 24 vezes sem juros. A ação já permitiu a renegociação de dívidas de mais de 100 mil cearenses só no mês de agosto. No mesmo período, em todo o Brasil, foram beneficiados em torno de 1,8 milhão de consumidores.

São renegociadas, por exemplo, dívidas com bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos. Dependendo da dívida, o acordo pode ser feito em três minutos e de forma online.

Conforme a Serasa, os segmentos que mais renegociaram dívidas no feirão "Limpa Nome", até o momento, foram: telecomunicações (41%), securitizadoras (24%), bancos (15%) e varejo (14%).

São Paulo é a capital que registrou até esta sexta (9) o maior volume de acordos (856,9 mil), seguida do Rio de Janeiro (307,3 mil) e de Minas Gerais (22,4 mil). No ranking, o Ceará está em sétimo lugar, com 100,7 mil dívidas renegociadas.

Consulta e renegociação

A consulta às dívidas e a renegociação podem ser feitas de forma online, nos canais oficiais da Serasa, pela plataforma do "Limpa Nome".

A gerente da empresa, Aline Maciel, disse que este “é um momento desafiador para todos os brasileiros e, para quem não tem crédito no mercado, a situação fica pior”. “A ação de parcelamento e as ofertas de descontos são criadas para que essas famílias mais humildes possam retomar um mínimo poder de compra”, acrescentou.

No País, endividados com renda de até R$ 2 mil foram os que mais renegociaram dívidas em agosto, representando 44% dos acordos, seguidos dos que ganham até R$ 5 mil (26%). Além disso, conforme balanço da Serasa, mulheres e pessoas com faixa etária entre 30 e 40 anos foram os grupos que mais tomaram a frente das renegociações.

Serviço

Feirão 'Limpa Nome' Serasa

Onde: pela plataforma online

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita: 0800 591 1222

WhatsApp: (11) 99575-2096

Agências dos Correios: mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60

Quando: até segunda-feira (12)

