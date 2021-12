Fortaleza na Libertadores: pacotes de viagem para Argentina e Uruguai custam a partir de R$ 2,7 mil

Com previsão do Fortaleza enfrentar um clube argentino ou uruguaio no segundo jogo do time cearense pela Libertadores, os torcedores já iniciam os preparativos para acompanhar o clube.

Pacotes que incluem passagem aérea saindo da Capital e hospedagem no período do jogo custam a partir de R$ 2.741 para Buenos Aires (Argentina) e a partir de R$ 3.302 para Montevidéu (Uruguai).

Os preços foram encontrados através de pesquisa direta realizada pela reportagem nesta segunda-feira (20) na plataforma especializada em viagens Kayak.

A previsão é que o jogo em questão, o segundo do Fortaleza na competição e o primeiro fora de casa, ocorra no dia 13 de abril de 2022.

Simulações para Buenos Aires

Tendo essa data em vista, caso o duelo ocorra na Argentina, os torcedores precisarão de pelo menos R$ 2.741 com passagens e hospedagem.

O pacote mais barato indicado pela ferramenta de busca prevê ida no dia 12 de abril e volta no dia 17.

Os voos são operados pela Latam e possuem escala em Brasília na ida e no Rio de Janeiro, na volta. Os bilhetes são relativos à classe econômica, sem direito a despacho de bagagem, marcação de assento ou reembolso.

Já a estadia seria no Hostelmo Hotel, localizado no bairro Monserrat. Por R$ 34,17 por noite, o torcedor pode ficar alojado em dormitório masculino, sendo quatro camas por quarto.

As refeições não estão inclusas e o estabelecimento permite o cancelamento gratuito até 11 de abril.

Para quem não tem disponibilidade de tantos dias, os pacotes custam a partir de R$ 3.529, com ida no dia 12 e volta no dia 14 de abril.

Nesse caso, os voos seriam operados pela Gol, com saída de Fortaleza às 10h50 e chegada às 9h30 do dia seguinte e conexão em Guarulhos (SP), e volta partindo às 11h15 de Buenos Aires e chegada às 23h35 na capital cearense após parada em Guarulhos e em Brasília.

A hospedagem se daria no mesmo hostel que o pacote anterior.

Veja os preços

Gol + Kayak - R$ 3.529

Ida 12/04

Saída 10h50 / Chegada 9h30+1 (Conexão em Guarulhos)

Volta 14/04

Saída 11h15 / Chegada 23h35 (Conexão em Guarulhos e Brasília)

Hostelmo Hotel

Bairro Monserrat

Cama em dormitório masculino para 1 pessoa

Cancelamento gratuito até 11/04

R$ 34,17 por noite

Latam + Kayak - R$ 2.741

Ida 12/04

Saída 5h05 / Chegada 17h20 (Conexão em Brasília e Congonhas)

Volta 17/04

Saída 15h / Chegada 1h25+1 (Conexão no Galeão)

Hostelmo Hotel

Bairro Monserrat

Cama em dormitório masculino para 1 pessoa

Cancelamento gratuito até 11/04

R$ 34,17 por noite

Simulações para Montevidéu

Caso o jogo ocorra no Uruguai, os torcedores precisarão de cerca de R$ 3.302 para prestigiar o time do coração na competição.

Conforme o Kayak, os voos mais baratos são pela Gol, com ida no dia 12 e volta no dia 14.

A saída está programada para 10h50 e chegada no dia seguinte às 13h, com conexão em Guarulhos. Já o avião da volta deve partir às 16h e aterrizar em Fortaleza às 2h20 do dia 15 também com parada em Guarulhos.

Os bilhetes em questão são relativos à passagem da classe econômica, sem direito a bagagem despachada, marcação de assentos nem reembolso.

A hospedagem do pacote é no Montevideo Port Hostel, localizado no bairro Ciudad Vieja. O valor da estadia é de R$ 62,65 por noite em dormitório misto, dividido por até seis pessoas.

Quem desejar aproveitar a oportunidade e curtir a cidade uruguaia, deve reservar cerca de R$ 4.095 para ida no dia 12 e volta em 17 de abril.

A plataforma aponta voos de ida e volta operados pela Gol e Aerolíneas Argentinas, com conexão no Rio de Janeiro e Buenos Aires em ambos os trechos.

A saída ocorre às 5h20 de Fortaleza, chegando às 19h15 em Montevidéu, enquanto a volta está programada para às 20h15, aterrizando às 18h20 do dia 19 na Capital.

A estadia cotada também é no Montevideo Port Hostel.

Confira as opções

Gol + Kayak - R$ 3.302

Ida 12/04

Saída 10h50 / Chegada 13h+1 (Conexão em Guarulhos)

Volta 14/04

Saída 16h / Chegada 2h20+1 (Conexão em Guarulhos)

Montevideo Port Hostel

Bairro Ciudad Vieja

Dormitório Misto com 6 camas

Cancelamento gratuito até 13/04

R$ 62,65 por noite

Gol/Aerolíneas Argentinas + Kayak - R$ 4.095

Ida 12/04

Saída 5h20 / Chegada 19h15 (Conexão no Galeão e Buenos Aires)

Volta 17/04

Saída 20h15 / Chegada 18h20+1 (Conexão em Buenos Aires e Guarulhos)

Montevideo Port Hostel

Bairro Ciudad Vieja

Dormitório Misto com 6 camas

Cancelamento gratuito até 13/04

R$ 62,65 por noite