Fortaleza foi a capital do Norte e Nordeste que mais gerou empregos em abril

Fortaleza é a primeira capital das regiões Norte e Nordeste em geração e empregos no mês de abril. Ao todo, o saldo de postos de trabalho foi de 3.503. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados na quarta-feira (29).

No acumulado dos primeiros quatro meses do ano de 2024, Fortaleza tem 12.330 postos de trabalho. Já em 12 meses, o número passa para 32.974. A segunda capital em criação de vagas destas duas regiões brasileiras foi Recife, com 3,5 mil, seguida de Salvador (3.250) e Manaus (3.170).

Com estes resultados apresentados, se compararmos só o mês de abril, Fortaleza corresponde a 61,6% de todas as vagas geradas no Ceará. No acumulado do ano, esse índice sobe para 73,4%. Já no país, dentre as mais de 5,5 mil cidades acompanhadas pelo Novo Caged, a capital cearense foi a sexta em criação de postos de trabalho.

O resultado positivo foi maior, inclusive, do que 14 estados brasileiros, como por exemplo Maranhão (2.978), Paraíba (739) e Pernambuco (-1.103) e Alagoas (-1.607), estes dois últimos com mais demissões registradas e assim apresentando saldo negativo.

O setor que mais gerou emprego em Fortaleza foi o de serviços, com 2.211, seguido pela indústria (660), construção civil (485) e comércio (148).

Estado é o segundo no Nordeste em geração de empregos

O Ceará registrou 5.678 novos postos de trabalho em abril. O resultado vem de 50.529 admissões versus 44.851 demissões. Com isso, ele fica atrás, na região Nordeste, apenas da Bahia (10.649).

Já no acumulado dos quatro primeiros meses do ano o número registrado é de 16.780 novos empregos. Quando se fala em carteira assinada, o estado apresentou um total de 1.370.114 empregos de ocupação formal.

Quando se analisa por setores, o que gerou mais empregos foi o de serviços, com 2.940, seguido da indústria (1.084), construção civil (953) e comércio (775).

Sobre salários, a média de admissão no estado em abril foi de R$ 1.872,95. Com isso, o Ceará apresenta uma valor acima da média do Nordeste, que foi de R$ 1.840,03.

IBGE já apontava redução no desemprego na Capital

Fortaleza já apresentava redução de desemprego no primeiro trimestre deste ano. A taxa reduziu de 9,2% para 8,3% da força de trabalho local, abaixo da taxa do Ceará (8,6%) e da Região Nordeste (11,1%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador que mede a parcela da população ocupada em relação à população em idade de trabalhar - nível da ocupação - foi estimado em 52,1% no 1º trimestre de 2024, apresentando redução de 2,8 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, com tendência de queda. A população ocupada no 1º trimestre de 2024 foi estimada em 1,2 milhão de pessoas.

Com estes números, Fortaleza (8,3%) apresenta melhores resultados do que Salvador (16,2%), Manaus (11,2%) e Recife (11%). Com o maior PIB do Nordeste, a cidade é a que mais gerou emprego com carteira assinada.

A próxima divulgação da PNAD Trimestral, relativa ao segundo trimestre de 2024, será em 15 de agosto.