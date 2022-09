Fiec entrega primeiro selo de ESG à indústria cearense

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) entrega nesta quarta-feira (21) o primeiro selo ESG-Fiec a uma indústria cearense. A empresa em questão é a Vulcabras, que alcançou classificação máxima em práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

A entrega do selo será feita pelo presidente da Fiec e da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante.

O Programa de Certificação ESG-Fiec foi lançado em abril deste ano e tem como objetivo fornecer ao mercado uma avaliação e uma validação das práticas ESG das indústrias cearenses. O selo também guia as empresas cearenses rumo à sustentabilidade, em alinhamento com as melhores práticas globais.

Para receber o selo, a empresa teve que passar por um processo de auditoria de terceira parte, que foi realizada pela Bureau Veritas, um dos maiores organismos de certificação do mundo.

Legenda: A entrega do selo será feita pelo presidente da Fiec e da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante Foto: Kid Junior

De acordo com a Fiec, a Vulcabras, ao atingir a certificação, "demonstra compromisso com a sustentabilidade do negócio e com o desenvolvimento socioambiental do estado do Ceará".

"A certificação ESG-FIEC, que tem como auditor a Bureau Veritas, é muito mais do que uma acreditação das práticas realizadas por uma empresa, é uma forma de potencializar os resultados financeiros, melhorando sua imagem diante do seu público, dentre eles: investidor, colaborador e consumidor. Buscando elevar seu grau das práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), a Vulcabras acaba de ingressar em um grupo seleto de organizações que fazem a diferença e que contribuem, de fato, para um mundo mais sustentável", ressalta Alcileia Farias, Coordenadora do Núcleo ESG-Fiec.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE