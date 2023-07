FGTS vai distribuir R$ 12,7 bilhões de lucro aos trabalhadores a partir de agosto; entenda

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decidiu, nesta terça-feira (25), distribuir 99% dos lucros de 2022 — pouco mais de R$ 12,7 bilhões — para os correntistas. Com a definição, os valores começarão a ser depositados nas contas dos trabalhadores no próximo mês de agosto.

No ano passado, o lucro distribuído aos cotistas pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelo gerenciamento da poupança trabalhista, foi de R$ 13,2 bilhões, o maior valor da história.

Segundo o colunista Victor Ximenes, do Diário do Nordeste, quanto maior o saldo do trabalhador no dia 31 de dezembro de 2022, maior o retorno. No ciclo do ano passado, o saldo do Fundo de Garantia foi acrescido de 2,7%.

Distribuição dos resultados do FGTS - 2016 a 2021

2016

Resultado total: R$ 14,6 bilhões

Resultado distribuído: R$ 7,3 bilhões (50%)

2017

Resultado total: R$ 12,5 bilhões

Resultado distribuído: R$ 6,2 bilhões (50%)

2018

Resultado total: R$ 12,2 bilhões

Resultado distribuído: R$ 12,2 bilhões (100%)

2019

Resultado total: R$ 11,3 bilhões

Resultado distribuído: R$ 7,5 bilhões (66%)

2020

Resultado total: R$ 8,5 bilhões

Resultado distribuído: R$ 8,1 bilhões (96%)

2021

Resultado total: R$ 13,3 bilhões

Resultado distribuído: R$ 13,2 bilhões (99%)

2022

Resultado total: R$ 12,8 bilhões

Resultado distribuído: R$ 12,7 bilhões (99%)

O que é o lucro do FGTS?

Os lucros do FGTS provêm de operações financeiras como empréstimos e financiamentos feitos para potencializar a rentabilidade do Fundo. Por lei, a remuneração do FGTS é de 3% ao ano, mais a TR (Taxa Referencial). A distribuição do lucro serve justamente para ampliar os baixos retornos.

Quem tem direito a receber?

Trabalhadores com saldo positivo nas contas no FGTS (ativas ou inativas) em 31 de dezembro de 2022.

É possível sacar o dinheiro?

Apesar da decisão do Conselho de distribuir os lucros do Fundo, as condições para o saque do FGTS seguem as mesmas previstas em lei. Veja as situações que autorizam o saque:

Demissão sem justa causa;

Rescisão por acordo entre empregador e empregado;

Compra da casa própria;

Complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio;

Complementar pagamento de imóvel financiado pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação);

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Por fechamento da empresa;

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior;

Rescisão por aposentadoria;

Em caso de desastres naturais;

Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias;

Trabalhadores com 70 anos ou mais;

Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV;

Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave;

Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada;

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque.

Como consultar o saldo do FGTS?

É possível consultar o saldo do FGTS nos aplicativos do Fundo para Android e iOS, no site da Caixa Econômica Federal ou no Internet Banking da Caixa, para os que são clientes da instituição financeira.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE