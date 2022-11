Fernanda Pacobahyba é cotada para assumir Comsefaz no governo Lula, diz colunista

No próximo ano, a atual secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, pode ascender à presidência do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz). No momento, a gestora é a mais cotada para o cargo, afirma o jornal Metrópoles.

Atualmente vice-presidente do Comsefaz, Pacobahyba pode subir de posto com a próxima eleição interna do órgão, que ocorrerá ao fim do mandato de Décio Padilha, secretário de Pernambuco e chefe do comitê.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a titular da Fazenda cearense disse que pretende se candidatar ao cargo se permanecer na secretaria durante a gestão Elmano de Freitas (PT).

"Tenho me dedicado há quase quatro anos ao Comsefaz. Foram momentos muito intensos, com muita necessidade de que os interesses dos estados fossem defendidos. Caso se configure a minha continuação à frente da Sefaz, tenho a pretensão de me candidatar sim ao Comsefaz. Acredito demais nesse colegiado para tratar de questões federativas. E temos muito diálogo a travar com o novo Governo", afirmou.

Da parte do novo governador, há interesse na recondução de Pacobahyba. Se isso se concretizar e ela for eleita ao Comsefaz, presidirá o comitê nos dois primeiros anos do governo Lula.

