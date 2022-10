Pacobahyba prepara pacote com 27 medidas para compensar perdas do ICMS

A secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobahyba, está se movimentando para reverter as perdas bilionárias nos cofres públicos geradas pela redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis e energia.

A esta Coluna, a titular da Sefaz informou que já tem na manga um pacote de 27 medidas para reenergizar a arrecadação, que vem, segundo ela, registrando quedas desde julho. Em agosto, o tombo foi de 14%.

Conforme Pacobahyba, o rol de medidas inclui adequações consideradas importantes para garantir a saúde dos cofres públicos, no entanto, não há previsão de aumentos de impostos para a população.

Entre os pontos, ela citou, por exemplo, a possibilidade de taxação estadual do setor de mineração, após a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) em favor dos estados de Minas Gerais, Amapá e Pará.

A secretária informou que pretende conversar com o governador eleito Elmano de Freitas sobre o pacote de ações, mas ainda não teve oportunidade.

Tempo não faltará, afinal, ela deve permanecer no comando da Sefaz no novo Governo. Elmano teceu elogios à gestão de Pacobahyba e manifestou interesse em mantê-la com a chave do cofre. A manutenção deve ser oficializada futuramente.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil