Governador eleito Elmano de Freitas deve anunciar secretariado até 15 de dezembro

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) planeja definir, até o próximo dia 15 de dezembro, a equipe de secretários que irá auxiliá-lo no comando do Governo do Ceará. Segundo o petista, os nomes e a quantidade de pastas ainda estão indefinidos, mas a intenção é que, após um mês de encontro entre as equipes de transição, a estrutura do Governo Elmano seja definida.

Na primeira reunião entre os seis membros indicados pelo governador eleito e os seis indicados pela atual governadora, Izolda Cela (sem partido), nesta quarta-feira (9), Elmano acompanhou as primeiras tratativas e indicou prioridades.

Elmano de Freitas (PT) Governador eleito do Ceará “Após o trabalho dessa transição é que vamos começar a fazer o anúncio do secretariado. Primeiro, teremos que clarear o cenário que temos e projetarmos 2023, como podemos aproveitar as oportunidades do Governo Federal, como vamos planejar a organização administrativa do nosso governo, só então definiremos nomes”

Primeira quinzena

Questionado se mantém a meta de concluir tais definições até meados de dezembro, Elmano reafirmou o compromisso. “Imagino que chegaremos lá até a primeira quinzena de dezembro, quando vamos estar concluindo os estudos e também as conversas políticas”, acrescentou.

O petista revelou ainda que planeja, já na próxima sexta-feira (11), reunir os presidentes dos partidos que estiveram ao lado do PT no segundo turno – o que incluiria o PDT.

“Queremos ouvir os partidos aliados sobre os desafios do Ceará, sobre aquilo que eles consideram fundamental. Por exemplo: qual a sugestão que os partidos têm para os primeiros 100 dias do Governo? E vamos trazer essas contribuições dos partidos para a comissão de transição. Vamos fazer esse debate organizativo, técnico e, ao mesmo tempo, o debate político com os partidos aliados”, concluiu o governador eleito.

Questionado sobre o posicionamento do PDT no seu Governo, Elmano disse que vai respeitar o processo interno da legenda, mas não deixará de dialogar com todos os partidos.

Elmano de Freitas (PT) Governador eleito "Nós já tivemos uma reunião com a presença do senador Cid, de deputados estaduais, federais. Nós vamos continuar conversando. Parece que vai ter uma reunião do diretório do PDT e nós esperamos poder aprofundar o diálogo. Nós sabemos da contribuição que o PDT deu a esse projeto. (...) Portanto, é muito importante que o PDT possa contribuir não só com propostas, mas com pessoas que são muito qualificadas para ajudar a implementar as políticas públicas que temos feito nos últimos anos"

Alinhamento federal

Conforme mostrou o Diário do Nordeste na quarta-feira (9), o objetivo do novo chefe do Executivo estadual é alinhar a estrutura organizacional do Ceará à reforma administrativa Federal que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretende fazer.

"Nós vamos ter que aprofundar, na transição, como é que o novo governo vai se organizar administrativamente e se nós mantemos as secretarias atuais ou não. Nós temos um novo Governo Federal e há indicações de que o Governo Federal fará uma reforma administrativa. Nós vamos discutir até que ponto nós vamos espelhar a organização do Estado ao que vai ser feito no Governo Federal, o que nós ganhamos com isso e o que nós não ganhamos", declarou Elmano de Freitas.

