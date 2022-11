Após primeira reunião de transição, Elmano estuda reforma administrativa no Ceará

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) informou, nesta quarta-feira (9), que estuda fazer mudanças na organização administrativa do Governo do Ceará em 2023, podendo criar ou extinguir secretarias no seu mandato – o que caracterizaria uma reforma no modelo atual da administração.

O objetivo, segundo ele, é alinhar a estrutura organizacional do Ceará à reforma administrativa Federal que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretende fazer. Lula já anunciou que deve recriar ministérios extintos no Governo de Jair Bolsonaro (PL).

A declaração foi dada após a primeira reunião da comissão de transição de Governo, nesta quarta-feira, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Elmano de Freitas Governador eleito do Ceará "Nós vamos ter que aprofundar, na transição, como é que o novo governo vai se organizar administrativamente e se nós mantemos as secretarias atuais ou não. Nós temos um novo Governo Federal e há indicações de que o Governo Federal fará uma reforma administrativa. Nós vamos discutir até que ponto nós vamos espelhar a organização do Estado ao que vai ser feito no Governo Federal, o que nós ganhamos com isso e o que nós não ganhamos"

Para conhecer mais sobre a reforma administrativa do Governo Federal, Elmano esteve reunido com Lula na segunda-feira (7). A intenção é "abrir contato" para, ainda na transição, unificar planos estratégicos do Estado com a União.

"O presidente Lula muito rapidamente nos chamará para discutir prioridades de ações conjuntas do Governo do Ceará com o Governo Federal. Vai fazer isso conosco e todos os governadores. Ele já pediu, inclusive, que nós fôssemos discutindo projetos prioritários para o Estado do Ceará", acrescentou.

A expectativa é que até meados de dezembro a equipe de transição conclua os estudos sobre o planejamento da gestão atual. O objetivo é saber os dados fiscais e financeiros do Estado para adaptá-los à administração que o petista quer fazer, com destaque principalmente para o combate à fome, saúde, atração de investimentos para produção de hidrogênio verde, entre outros.

"Eu tenho absoluta segurança que o Estado, no início do nosso Governo, tem que fazer uma ação muito efetiva de combate à fome no Ceará, porque ela não pode esperar e nós temos que agir rapidamente", ressaltou.

Atualmente, o Estado tem 24 pastas ou órgãos com status de secretaria.

Reunião com lideranças

Antes de anunciar os nomes de seu secretariado, o petista deve se reunir com partidos aliados para traçar estratégias para o novo Governo. Um primeiro encontro deve ocorrer ainda nesta sexta-feira (11) com presidentes partidários que o apoiaram no primeiro turno e também com os que apoiaram Lula no segundo turno, no Ceará.

"Qual a sugestão que os partidos têm para os primeiros 100 dias do Governo? Vamos trazer essas contribuições dos partidos para a comissão de transição. Então, nós vamos fazer essa debate organizativo, técnico e, ao mesmo tempo, político com os partidos aliados".

PDT

Questionado sobre o posicionamento do PDT no seu Governo, Elmano disse que vai respeitar o processo interno da legenda, mas não deixará de dialogar com todos os partidos.

Elmano de Freitas Governador eleito do Ceará "Nós já tivemos uma reunião com a presença do senador Cid, de deputados estaduais, federais. Nós vamos continuar conversando. Parece que vai ter uma reunião do diretório do PDT e nós esperamos poder aprofundar o diálogo. Nós sabemos da contribuição que o PDT deu a esse projeto. (...) Portanto, é muito importante que o PDT possa contribuir não só com propostas, mas com pessoas que são muito qualificadas para ajudar a implementar as políticas públicas que temos feito nos últimos anos"