Qual a estratégia da equipe de transição do Governo do Ceará e quem é quem entre os integrantes

Com a oficialização da comissão de transição entre os governos de Izolda Cela (sem partido) e de Elmano de Freitas (PT) no último domingo (6), em decreto publicado no Diário Oficial do Estado, os membros indicados pelo Poder Executivo do Ceará e pelo governador eleito iniciam, a partir desta terça-feira (8), a passagem de bastão da administração pública.

Uma reunião da comissão está marcada para ocorrer às 14h desta terça, no Palácio da Abolição. O foco do encontro, inclusive, deve ser a situação fiscal e orçamentária do Estado, conforme explica Flávio Jucá, secretário executivo de Gestão e membro da equipe de transição indicada por Izolda. O objetivo é passar as informações indispensáveis para o petista assumir a máquina pública no dia 1º de janeiro.

Com essas informações, a equipe de Elmano pode planejar os principais gastos do Governo Estadual para o próximo ano, por exemplo, para dar início ao cumprimento de promessas feitas durante a campanha. A possibilidade, inclusive, permite que ele tente articular mudanças na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023, tendo em vista que o texto ainda será votado pela Assembleia Legislativa. Atualmente, a matéria está em tramitação no Parlamento cearense.

Flávio Jucá Secretário Executivo de Gestão do Ceará "O que a gente deve passar inicialmente é a situação fiscal do Estado, falar da lei orçamentária que está na Assembleia. A partir daí começa a apresentar a situação e projetos de cada secretaria. Caso governador eleito pretenda alguma coisa (mudança no orçamento), com certeza é possível propor alguma emenda a proposta que está lá"

Ainda conforme Jucá, um cronograma para entrega das informações do Governo será definido nesta terça. Assim, nas próximas reuniões, técnicos e secretários de cada pasta poderão se juntar à equipe para passar os dados de sua alçada.

Legenda: Informalmente, Elmano e Izolda já vinham conversando sobre a transição de governo Foto: Reprodução/Instagram Izolda Cela

Comissão

Dentre os indicados para compor a equipe do governador eleito, por exemplo, estão: Eudoro Santana, pai do senador eleito Camilo Santana (PT) e responsável pela coordenação do time; Luísa Cela, filha de Izolda Cela e uma das coordenadoras do Plano de Governo de Elmano; e Augusta Brito (PT), suplente de senadora eleita e deputada estadual. Além disso, há nomes de ex-integrantes da gestão de Luizianne Lins (PT) em Fortaleza.

Coordenador do projeto Ceará 2050, plano estratégico de desenvolvimento econômico do Estado, Eudoro Santana deve conduzir o trabalho da equipe de Elmano. Como participou de estudos de planejamento do Estado e de Fortaleza, ele chefia a transição.

Do lado do Poder Executivo, estão Chagas Vieira, secretário da Casa Civil e responsável pela coordenação da equipe; Fernanda Pacobahyba, secretária da Fazenda; e Vladyson Viana, presidente do Instituto do Trabalho e Desenvolvimento (Sine-IDT). Há, ainda, outros nomes técnicos e ligados a gestão de Camilo e Izolda.

Já Chagas Vieira é um dos membros do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf) e acompanha os projetos do Poder Executivo Estadual desde a gestão Camilo.

Conheça mais cada um

Membros indicados pelo chefe do Poder Executivo

Chagas Vieira (coordenador): jornalista com especialização em Gestão Empresarial e secretário da Casa Civil

Ronaldo Borges: agrônomo especialista em Gestão Pública e secretário de Planejamento e Gestão

Fernanda Pacobahyba: doutora em Direito Tributário e secretária da Fazenda

Flávio Jucá: secretário executivo de Gestão

Vladyson Viana: presidente do Sine-IDT e ex-candidato a vice-prefeito de Fortaleza em 2020

Rita Bezerra: assessora estratégica da Casa Civil

Membros indicados pelo governador eleito

Eudoro Santana (coordenador): engenheiro civil, ex-deputado estadual e coordenadro do projeto Ceará 2050

Luísa Cela: psicóloga com mestrado em Saúde da Família e ex-secretária executiva da Cultura do Ceará

Alfredo Pessoa: ex-coordenador da comissão de transição da gestão Luizianne Lins

Augusta Brito: graduada em Enfermagem e em Direito, deputada estadual e 1ª suplente de senador

Maximiliano Quintino: mestre em Economia do Setor Público e superintendente do Dentra-CE

Ana Maria Fontenele: doutora em Economia, professora adjunta da Universidade Federal do Ceará (UFC) e ex-secretária da gestão Luizianne Lins.

