Equipe de transição indicada por Elmano tem Eudoro Santana, filha de Izolda e nomes ligados ao PT

Uma edição extra do Diário Oficial do Estado, publicada neste domingo (6), oficializa acomodação de transição entre os governos de Izolda Cela e Elmano de Freitas.

O coordenador da equipe pelo lado do governo atual é Chagas Vieira, chefe da Casa Civil. Na equipe do governador eleito o coordenador é Eudoro Santana, pai do senador eleito Camilo Santana (PT).

A equipe nomeada por Elmano de Freitas traz nomes como o da filha da governadora Izolda, Luísa Cela, o da suplente de senadora Augusta Brito e de ex-membros da gestão Luizianne Lins em Fortaleza, Alfredo Pessoa e Ana Maria Fontenele.

A equipe de transição é a primeira indicação feita pelo novo governador e sinaliza nomes que devem ter força na nova gestão.

Durante a campanha, o governador eleito se comprometeu em uma paridade de gênero no secretariado. Na equipe de transição, ele procurou sinalizar neste sentido. São três mulheres e três homens.

Membros indicados pelo Chefe do Poder Executivo:

Francisco das Chagas Cipriano Vieira (Coordenador);

Ronaldo Lima Moreira Borges;

Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba;

José Flávio Barbosa Jucá de Araújo;

Vladyson da Silva Viana;

Rita de Cássia Lima Bezerra.

Membros indicados pelo Governador do Estado eleito:

Eudoro Walter de Santana (Coordenador);

Luísa Cela de Arruda Coelho;

Alfredo José Pessoa de Oliveira;

Augusta Brito de Paula;

Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros;

Ana Maria de Carvalho Fontenele.