'Defendo, com humildade, que o PDT integre a base do governador Elmano', diz Cid Gomes

O senador Cid Gomes (PDT), que está licenciado do mandato até o início do janeiro, segue, nos bastidores, articulando uma reaproximação do seu partido com o PT do governador Elmano de Freitas no Ceará. O parlamentar ressalta, entretanto, que as instâncias partidárias do PDT vão deliberar sobre o assunto.

“Defendo, com muita humildade, que o PDT integre a base do governador Elmano. Claro que o partido tem suas instâncias. Vamos reunir o diretório, discutir o assunto e tirar uma posição”.

A declaração de Cid Gomes foi em contato com esta colunista na noite da última sexta-feira (4) por ocasião da entrega do Troféu Sereia de Ouro, concedida pelo Sistema Verdes Mares, em reconhecimento ao talento cearense. A solenidade ocorreu no Theatro José de Alencar, no Centro de Fortaleza.

Cid Gomes adota um tom conciliador, em meio às divergências ocorridas na Legenda após o ciclo eleitoral de 2022, em que houve o rompimento entre PT e PDT no Estado. Nacionalmente, o PDT já integra a equipe de transição do presidente Lula.

O resultado da eleição majoritária, em que Roberto Cláudio acabou em terceiro lugar, aprofundou a divisão interna entre membros mais próximos do ex-prefeito da Capital e Ciro Gomes e um outro grupo mais alinhado a Camilo Santana e Cid Gomes.

A crise interna chegou a gerar especulações sobre uma possível saída de Cid Gomes do PDT para onde iria também um grupo de pedetistas com mandato no Ceará. Ele, entretanto, nega a possibilidade.

Cid Gomes Senador (PDT) “Que conversa é essa? Não existe. A não ser que o partido queira me expulsar”.

Comando estadual

No início da campanha no segundo turno, Cid Gomes chegou a reunir um grupo de deputados estaduais e federais do PDT para pedir empenho na campanha de Lula. Na ocasião, ele relatou os problemas internos que o levaram a se distanciar da escolha do candidato do PDT.

No mesmo período, o presidente estadual da sigla no Ceará, André Figueiredo, soltou nota informando que a posição da Legenda em relação ao governo Elmano seria fechada apenas após a eleição, ouvindo Ciro Gomes e Roberto Cláudio.

A reunião, entretanto, até o momento, não ocorreu. André está se recuperando de uma cirurgia.