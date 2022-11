Izolda e Elmano se reúnem para iniciar a transição de governo; veja detalhes

Elmano foi eleito governador do Estado ainda no primeiro turno com 54% dos votos válidos. O mandado dele começa no dia 1º de janeiro de 2023 e tende a ser, como ele mesmo destacou durante a campanha, um governo de continuidade do projeto iniciado ainda em 2006, com a eleição de Cid Gomes, e teve sequência com Camilo Santana e Izolda Cela.