Governadora do Ceará, Izolda Cela está sendo cotada para o novo ministério de Lula

No meio da campanha eleitoral no segundo turno, a governadora Izolda Cela foi a São Paulo gravar vídeo para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, uma frase dita por Lula chamou atenção. Após elogiar o trabalho da governadora à frente da Educação do Ceará, ele disse o seguinte: “Se prepare que vai ter muito trabalho pra nós”. Pelo bem do nosso Ceará e do Brasil. Pelo bem da educação dos nossos jovens e crianças. Por mais justiça social. Pelo fortalecimento da nossa democracia. Por mais amor e tolerância. Lula presidente. 1️⃣3️⃣✅ pic.twitter.com/qVepxglUQy — Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) October 22, 2022

Essa declaração deixou no ar uma possibilidade de Izolda, cujo mandato de governadora termina em 31 de dezembro deste ano, possa a vir ocupar um posto importante na equipe de Lula, que foi eleito presidente da República no último domingo.

Passada a eleição tem início o período de discussão sobre a equipe de governo. Izolda é citada, por exemplo, pelo jornal O Globo, como um dos nomes fortes para comandar o Ministério da Educação na gestão do petista. A informação procede, conforme apurou esta coluna.

Evidência no cenário local

A gestora, que está sem filiação partidária, ganhou evidência no cenário local mesmo depois de ter perdido a disputa interna no PDT para definição do candidato ao governo. Depois disso, ela anunciou desfiliação da legenda.

Impedida de concorrer à reeleição, Izolda se aproximou ainda mais do antecessor, Camilo Santana, e do PT. Ela endossou, por exemplo, a candidatura de Elmano de Freitas, o petista que foi eleito ainda no primeiro turno no Ceará. E esteve presente na campanha de Lula, no segundo turno.

O domínio da eleição majoritária pelo PT no Ceará, ao eleger Elmano ao governo, Camilo ao Senado, e dando ampla maioria a Lula nos dois turnos, sinaliza para um prestígio do grupo liderado pelo senador eleito perante o gabinete presidencial.

A poeira da eleição ainda não baixou, ou seja, muita negociação ainda vai rolar. Evidentemente, o Ministério de Lula terá de ter espaço para os diversos partidos e setores da sociedade que formaram a frente ampla, decisiva na vitória. Entretanto, a declaração de Lula no vídeo com Izolda, a sinalização de Mercadante e o papel de Camilo Santana no novo governo mostram que ela está no páreo para ocupar uma vaga na Esplanada dos Ministérios.