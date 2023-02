Feirão Serasa Limpa Nome inicia mutirão de renegociação de dívidas nesta segunda (27)

O Serasa iniciou o Feirão Limpa Nome, mutirão nacional de renegociação de dívidas, nesta segunda-feira (27) e vai até o dia 31 de março. Mais de 425 empresas farão parte, inclusive a Enel, Light e Caixa, com descontos de até 99%.

Ao todo, são 365 milhões de ofertas de negociações. Dessas, 113 milhões poderão ser quitadas por até R$ 100, enquanto 58 milhões, por R$ 50. Com Feirão, Serasa tem a expectativa de quitar mais de 7,7 milhões de dívidas.

Os participantes precisam estar negativados e ter contas em atraso. Caso o pagamento seja efetuado com Pix, o nome será limpo de forma automática.

Dentre outras empresas que farão parte, estão: Bradesco, Itaú e Banco do Brasil e as varejistas Casas Bahia, Ponto Frio e Marisa.

Número de inadimplentes

O Serasa detalhou que o Brasil registra 70 milhões de inadimplentes, com dívidas no valor médio de R$ 4.612,28. As dívidas se concentram em bancas e cartões; contas de água, luz e energia; e empresas varejistas.

Para receber uma proposta de pagamento, é preciso optar por uma dessas opções:

Acessar o site serasalimpanome.com.br;

Baixar o aplicativo da Serasa ;

; Ligar para o telefone 0800 5911 222 ;

; Entrar em contato pelo WhatsApp oficial, no (11) 99575-2096.