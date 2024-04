Enel precisa mudar o comportamento ou 'não permanece no Estado do Ceará', diz Elmano

"Esperamos que a Enel possa alterar seu comportamento ou ela efetivamente não permanece no Estado do Ceará". A frase é do governador Elmano de Freitas (PT), ao ser questionado durante um evento na manhã desta quarta-feira (17). A afirmação tem relação com o detalhamento sobre a reunião que ele realizou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na terça-feira (16) em Brasília (DF), onde foi apresentado um dossiê sobre os serviços da Enel no Estado.

O documento apresentado ao Governo Federal é uma espécie de prévia do relatório que está sendo elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que investiga a atuação da empresa de energia no Ceará. Além disso, um relatório também será produzido pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), com o intuito de apresentar a qualidade dos serviços prestados pela concessionária ao Ministério de Minas e Energia (MME).

Ainda segundo Elmano, o documento trará “a real situação do trabalho que a Enel tem feito no Estado do Ceará, que deixa muita desejar e tem um sentimento de revolta do povo do Ceará como o serviço que hoje é prestado”.

Elmano de Freitas Governador "A Enel já teve uma avaliação muito positiva no estado do Ceará anos atrás e foi tendo uma situação que hoje o povo cearense tem muita reclamação".

O governador explicou que o combinado na reunião foi o Ceará apresentar os relatórios e, após alguns dias, o MME deve tomar medidas quanto ao sistema de distribuição de energia no País inteiro. “Mas também se comprometeu de que a partir daquilo que vamos apresentar tem a postura semelhante à que ele fez com a Enel em São Paulo. Portanto, assim, nós esperamos que a Enel possa alterar seu comportamento ou ela efetivamente não permanecer no estado do Ceará.”

A reportagem questionou ao Governo do Estado do Ceará se haveria um tempo previsto para a empresa de energia melhorar os serviços e se, caso isso não seja cumprido, se é estudado o distrato do contrato de concessão que tem validade até 2028. Porém, até o fechamento do texto não houve retorno. Assim que as respostas forem enviadas, essa matéria será atualizada.

Em suas redes sociais, ainda na terça-feira (16), o governador Elmano já havia manifestado sua insatisfação com os serviços prestados pela distribuidora no Ceará e sobre ter se reunido com o ministro Alexandre Silveira para buscar uma solução.

O que diz a Enel

Questionada pela reportagem sobre o posicionamento do governador Elmano de Freitas, a Enel Distribuição Ceará informa que está “sempre aberta ao diálogo para os esclarecimentos necessários”. A empresa reitera ainda seu compromisso com a sociedade em todas as áreas em que atua. A Enel, em nota, ressalta que segue trabalhando na “melhoria da qualidade do fornecimento e na modernização do sistema elétrico do Estado”.

A empresa afirma ter investido R$ 6,7 bilhões, nos últimos seis anos, principalmente em expansão da rede, conexão de novos clientes, novas tecnologias, adequação da infraestrutura e construção de novas subestações. “Só em 2023 foi investido R$ 1,6 bilhão, o maior investimento da série histórica da distribuidora”.

A nota enviada ainda ressalta que “a mudança de gestão, como anunciado pela companhia na semana passada, reforça ainda mais o compromisso com o Ceará”. O plano estratégico teria previstos investimentos para os próximos anos e o objetivo de melhorar a resiliência do sistema elétrico perante às agressividades climáticas.