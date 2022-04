Enel descarta revisão do reajuste na conta de energia, mas diz que decisão está nas mãos da Aneel

O diretor institucional da Enel Ceará, Osvaldo Ferrer, informou não haver possibilidade de reconsiderar os percentuais do reajuste tarifário por parte da distribuidora, mas ponderou que essa medida depende de decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Ela participa de audiência pública, nesta sexta-feira (29), na sede Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-Ce), em Fortaleza.

Questionado sobre a revisão do reajuste ou parcelamento, Osvaldo disse que “não há essa possibilidade”. “Para a Enel, não…Não somos nós que temos o controle sobre isso e quem fala sobre reajuste é a Aneel”, afirmou.

Também participam do encontro as federações da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e a Associação Cearense de Defesa do Consumidor (Acedecon).

O Diário do Nordeste perguntou à autarquia se uma revisão é analisada e aguarda retorno.

A correção da conta de energia começou a vigorar no último dia 22 de abril, figurando com o maior percentual do Brasil.

órgãos de defesa do consumidor movem ações para derrubada de parte do aumento, que onera múltiplas vezes o consumidor via cadeias produtivas.