Empresa gera economia para mais de 700 famílias cearenses por meio da energia solar

A alta de preços nos últimos anos atingiu diversos setores de nossa sociedade, e a energia elétrica não ficou fora dessa conta. Com valores que pesam cada vez mais no bolso, os consumidores buscam soluções para economizar nos gastos. Uma das possibilidades que cresce no país é o investimento em fontes alternativas de energia, como os painéis solares, que, se bem instalados, podem gerar uma economia de até 90%. Em meio a esse cenário, a Sol Company Engenharia, pioneira no setor, destaca-se pela qualidade de suas instalações e por contar com equipe qualificada e engenheiros próprios.

No Ceará, estado privilegiado por seu alto potencial solar durante o ano inteiro, a migração para a energia solar fotovoltaica é bem aceita e pode ser comprovada em números: a utilização de energia solar mais do que dobrou nos últimos 11 meses, passando de 19 mil para 42 mil painéis instalados em moradias cearenses.

Retorno e satisfação

Dulce Silveira, empresária do segmento de móveis, optou pela energia solar e pelos serviços da Sol Company buscando um consumo de energia mais viável e econômico, além de segurança e qualidade na instalação. “Percebi muita economia com a implantação dos meus painéis solares. Foi um investimento que fiz e que percebo que valeu muito a pena. O trabalho da Sol foi muito bem feito e eles garantem a instalação de qualidade, o que era um receio meu quando comecei a pesquisar por empresas nesse setor”, explica.

Legenda: Dulce Silveira, empresária do segmento de móveis Foto: divulgação

Disponibilizando um serviço personalizado e eficiente, a Sol Company Engenharia realiza todo o desenvolvimento e formalização do processo de homologação do projeto, além da aprovação junto à distribuidora de energia. Carlos Teixeira, diretor comercial da empresa, destaca que a qualidade das instalações realizadas pela Sol são um diferencial e que isso se reflete nos números alcançados pela empresa. “Hoje, contamos com mais de 8 mil painéis solares instalados e mais de 700 clientes satisfeitos em todo o Estado, e nosso objetivo é expandir cada vez mais”, destaca.

O diretor pontua ainda que a empresa realiza orçamentos de instalações de maneira gratuita e sem compromisso, a partir do dimensionamento da fatura de energia do cliente e de suas necessidades. O pagamento também é facilitado e a empresa oferece a opção de financiamento de 100% do sistema solar.

A personalização dos serviços gera bons resultados para diversos perfis de clientes. No caso da parceria entre Francisco Clébio Pineo Ferreira e o cunhado Francisco das Chagas de Oliveira, foi realizada uma pequena usina geradora de energia para ambas as residências, na qual os parentes dividem o mesmo CPF de uso. Dessa forma, o custo individual com energia elétrica saiu de R$ 350 mensais para R$ 56, o que permitiu a ampliação do uso de equipamentos que proporcionam mais conforto, como o ar-condicionado.

Legenda: Francisco Clébio Pineo Ferreira e o cunhado Francisco das Chagas de Oliveira Foto: divulgação

Nova Lei

A Lei 14.300/22, sancionada neste ano, estabelece regras para a produção da própria energia, como no caso da solar fotovoltaica. De acordo com o novo texto, quem fizer a instalação de energia solar até 6 de janeiro de 2023 será isento de encargos pelos próximos 23 anos. Quem aderir à energia solar após esse período terá que arcar com as tarifas definidas pela nova legislação. Os geradores já instalados – desde que sigam os critérios da lei – mantêm os direitos adquiridos pelas regras antigas.

Serviço

Sol Company Engenharia

Endereço: Av. Humberto Monte, 2929, 10º andar, Sala 1018, Torre Norte.

Contato: 85 3181-7194

WhatsApp: 85 99633-1201

Site: solcompanyengenharia.com.br

Instagram: @solcompanyenganheria.

Conheça mais do trabalho da Sol Company

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE