Empresa finaliza instalação de 29 torres de energia eólica no litoral cearense

A Qair Brasil finalizou a instalação do parque eólico Serra do Mato, localizado em Trairi, no litoral oeste cearense. O valor do investimento do projeto não foi revelado pela empresa.

Ao todo, o complexo conta com 29 torres já em operação, totalizando 121,8 MW de potência instalada. A energia produzida pela planta foi negociada no mercado livre, ou seja, diretamente com as empresas que irão utilizá-la.

O empreendimento contará também com a instalação de outros 101 MW em seu projeto solar, com previsão de conclusão em 2022.

O diretor de desenvolvimento e construção da empresa, que é uma subsidiária do grupo francês Qair Internacional, Luiz Santos, comemorou a finalização e ressaltou a importância do projeto.

"A conclusão de mais uma fase do Complexo Serrote/Serra do Mato é um marco muito importante para a Qair. São mais 29 aerogeradores instalados, adicionando 121,8MW à matriz energética brasileira neste momento em que o país tanto necessita de energia nova. Energia verde, contribuindo para uma economia de baixo carbono", afirmou.

Legenda: Todas as máquinas foram construídas em parceria com a dinamarquesa Vestas. Foto: Divulgação

O Complexo Eólico Serra do Mato é uma expansão do Complexo Eólico Serrote (205 MW), também localizado em Trairi. Juntos, os projetos somam 78 torres concluídas.

Todas as máquinas foram construídas em parceria com a dinamarquesa Vestas.

Qair Brasil

A Qair Brasil é subsidiária do grupo Qair, de origem francesa, que possui operações em doze países e experiência de 30 anos de atuação no mercado de energias renováveis.

A empresa empreende no Brasil desde o início de 2018, inicialmente sob a denominação Quadran Brasil. Possui sua sede administrativa na Cidade de Fortaleza e desenvolve empreendimentos de geração de energia elétrica em diferentes estados da região Nordeste.

Sua carteira de projetos conta com uma capacidade instalada de, aproximadamente, 3 mil MW de projetos eólicos e solares fotovoltaicos. Destes, 600 MW estão em fase de construção e outros 2,4 mil MW em diferentes etapas de desenvolvimento.