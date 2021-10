Empresa canadense deverá investir R$ 54 mi para exploração de minério de ferro e vanádio em Tauá

O Ceará está perto de confirmar mais um investimento no setor de mineração. Segundo o secretário de desenvolvimento econômico e trabalho do Governo do Estado, a empresa canadense Jangada Mines deverá investir R$ 54 milhões na operação inicial.

O aporte será feito para exploração de minério de ferro e vanádio no município de Tauá. Não há, no entanto, previsão de início das operações ainda no Estado.

Nas próximas semanas, a empresa canadense e o Governo do Estado deverão assinar um memorando de entendimento para que os trabalhos sejam inciados.

Potenciais explorados

Além disso, o secretário de desenvolvimento econômico do Ceará confirmou, durante a cerimônia de abertura do Proenergia 2021, que o Estado foi selecionado para um programa do Ministério de Minas e Energia (MME) para um estudo de validação do potencial mineração para exploração.

"Estamos celebrando um acordo com a CPRE, que é ligada ao Ministério de Minas e Energia, para a escolha de três estados onde será feito uma ampla pesquisa do potencial mineral. Estamos fazendo esse entendimento e o Ceará foi um dos escolhidos para avançar na validação das reservas minerais.

Evento do setor de energia

O Proenergia é um evento anual realizado pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A abertura desse ano contou com a presença do ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia).

O que é o vanádio?

O vanádio é um metal e apresenta estado sólido, com cor clara e brilhante. Ele tem resistência à corrosão e possui baixa densidade, sendo adicionado a ligas de aço.

A composição dele também permite a construção de materiais leves e de elevada durabilidade.