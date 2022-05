Em que situações posso perder o Auxílio Brasil? Saiba como recuperar em caso de suspensão

Um dos principais motivos que levam ao bloqueio do pagamento do Auxílio Brasil é o cadastro desatualizado da família no Cadastro Único (Cadúnico).

A inscrição é fundamental para ter acesso ao programa, mas é preciso que o Responsável Familiar (RF) mantenha os dados da família atualizados não extrapolando o prazo máximo de dois anos.

Desta forma, de acordo com as orientações do Ministério da Cidadania, qualquer inconsistência nos dados informados no Cadastro Único podem levar ao bloqueio do Auxílio Brasil.

O Governo Federal deve iniciar um novo calendário de pagamento do Auxílio Brasil no próximo dia 18 de maio para beneficiários com NIS 1.

O que pode fazer meu Auxílio Brasil ser cancelado?

Para receber o Auxílio Brasil, as famílias passam por uma seleção que vai considerar as regras do programa e a quantidade de famílias atendidas no município, além do limite orçamentário destinado ao Auxílio Brasil.

De modo geral, a suspensão acontece quando são violadas as regras de concessão do benefício. Afinal, o beneficiário precisa cumprir todos os requisitos abaixo:

Ter renda familiar per capita de até R$ 89; ou

Ter renda familiar per capita de até R$ 178;

Estar inscrito no CadÚnico;

Estar com dados atualizados no CadÚnico há, pelo menos, dois anos;

Crianças e adolescentes com idade escolar (entre 6 e 15 anos) devem ter, no mínimo, 85% de presença nas aulas;

Os jovens entre 16 e 17 anos, a frequência mínima exigida é de 75%;

Crianças menores de 7 anos precisam estar com as vacinas em dia e devem comparecer ao posto de saúde para realizar o monitoramento e o acompanhamento do crescimento;

Gestantes devem comparecer às consultas de pré-natal e participar de atividades educativas ofertadas pelo Ministério da Saúde;

Acompanhamento de saúde das mulheres que possuem 14 a 44 anos de idade.

Vale ressaltar que é fundamental manter todos os dados do CadÚnico atualizados. Em casos de mudança de endereço, quando o governo não é notificado há indícios de violação do regimento, o que pode resultar na suspensão. Até mesmo telefone celular, devem ser os mesmos registrados na plataforma social.

Tive o abono suspenso, como recuperar?

Para quem já teve o benefício cortado, não há como contestar a decisão da União. A alternativa que resta é atualizar as informações no Cadastro Único e esperar por uma nova triagem do Ministério da Cidadania.

Veja o calendário de pagamento do Auxílio Brasil 2022

MÊS DE MAIO

Final do NIS 1: 18/05

18/05 Final do NIS 2: 19/05

19/05 Final do NIS 3: 20/05

20/05 Final do NIS 4: 23/05

23/05 Final do NIS 5: 24/05

24/05 Final do NIS 6: 25/05

25/05 Final do NIS 7: 26/05

26/05 Final do NIS 8: 27/05

27/05 Final do NIS 9: 30/05

30/05 Final do NIS 0: 31/05

Como se inscrever no Auxílio Brasil?

O cadastro para participar do Auxílio Brasil é o mesmo que era utilizado no Programa Bolsa Família, sendo realizado pelos municípios, onde um responsável familiar deve procurar o setor responsável pelo cadastramento na sua cidade, que, geralmente, é realizado pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

No entanto, as famílias passam ainda por uma seleção que vai considerar as regras do programa e a quantidade de famílias atendidas no município, além do limite orçamentário destinado ao Auxílio Brasil.

Quais os valores?

Benefício Primeira Infância: contempla famílias com crianças entre zero e 36 meses incompletos (de R$ 130);

Benefício Composição Familiar: diferente da atual estrutura do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos, será direcionado também a jovens de 18 a 21 anos incompletos. O objetivo é incentivar esse grupo a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal (de R$ 65);

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: se, após receber os benefícios anteriores, a renda mensal per capita da família não superar a linha da extrema pobreza, ela terá direito a um apoio financeiro sem limitações relacionadas ao número de integrantes do núcleo familiar (a linha de extrema pobreza foi definida em R$ 100);

Auxílio Esporte Escolar: destinado a estudantes com idades entre 12 e 17 anos incompletos que sejam integrantes de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e que se destacarem em competições oficiais do sistema de jogos escolares brasileiros (de R$ 1 mil em parcela única ou R$ 100 mensais);

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiários do Auxílio Brasil. A transferência do valor será feita em 12 parcelas mensais de R$ 100 ou R$ 1 mil em parcela única. Não há número máximo de beneficiários;

Auxílio Criança Cidadã: direcionado ao responsável por família com criança de zero a 48 meses incompletos que consiga fonte de renda, mas não encontre vaga em creches públicas ou privadas da rede conveniada. O valor será pago até a criança completar 48 meses de vida, e o limite por núcleo familiar ainda será regulamentado (de R$ 200 para criança matriculada em período parcial ou R$ 300 para criança matriculada em período integral);

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: pago por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único (de R$ 200);

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: quem estiver na folha de pagamento do Auxílio Brasil e comprovar vínculo de emprego formal receberá o benefício (de R$ 200);

Benefício Compensatório de Transição: para famílias que estavam na folha de pagamento do Bolsa Família e perderem parte do valor recebido em decorrência do enquadramento no Auxílio Brasil. Será concedido no período de implementação do novo programa e mantido até que haja majoração do valor recebido pela família ou até que não se enquadre mais nos critérios de elegibilidade.

Como saber se o cadastro do Auxílio Brasil foi liberado?

Quando é feito o cadastramento, o atendente orienta que através do aplicativo do Bolsa Família, que ainda será usado no novo benefício, é possível fazer essa consulta. Ao abrir o app existe uma tecla digital escrita Consulte seu Benefício, ela abre uma página indicando para digitar o CPF, a pessoa também pode escolher digitar o NIS. Nessa aba, o usuário saberá a situação do seu benefício.

Outra opção é realizar a consulta também por ligação telefônica, gratuita, através do número 0800 707 2003, ligada ao MDS, ou para 0800 726 0207, ligada à Caixa Econômica Federal.

Essas linhas possuem horários específicos de atendimento de acordo com o dia da semana: de segunda à sexta das 8h às 21h. Sábados das 10h às 16h. É importante ter sempre em mãos o número do CPF cadastrado.