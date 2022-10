Dólar cai 2,55% e fecha em queda após vitória de Lula nas urnas

Após a vitória de Lula como presidente eleito do Brasil, o dólar caiu 2,55% e fechou em queda nesta segunda-feira (31). Conforme o g1, a moeda estadunidense abriu a R$ 5,40, considerada uma reação negativa dos marcados com o resultado das urnas.

No entanto, essa previsão era esperada por parte dos mercados financeiros. A máxima desta segunda contabilizou R$ 5,4095.

No domingo (30), saiu o resultado das Eleições 2022, que apurou a vitória do petista em segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva governará o País pela terceira vez. Com 50,89% dos votos válidos, ele venceu o candidato Jair Bolsonaro (PL), que teve 49,11% dos votos válidos.

Pregão volátil

A queda do dólar foi de 2,55%, fechando a R$ 5,1654. Ainda segundo o g1, o pregão registra a formação da Ptax de fim de mês. Essa é uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central, que considera operações financeiras como referência.

Por isso, o pregão foi considerado volátil. Na última sexta-feira (28), a moeda encerrou em queda de 0,15%, vendida a R$ 5,3005.