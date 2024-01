D'Metal fecha loja em shopping de Fortaleza e faz liquidação com até 70% de desconto

A marca cearense de moda feminina D'Metal vai encerrar as atividades no North Shopping Fortaleza, no bairro Presidente Kennedy. O estabelecimento, localizado no 2º piso do local, fica aberto até a próxima quarta-feira (31), e está com peças em liquidação com descontos que podem chegar até a 70%.

Fontes ligadas à D'Metal, ouvidas pela reportagem do Diário do Nordeste, apontam que o fim da loja no shopping está relacionado com o não entendimento entre a administração do local e a marca de moda feminina para a renovação do contrato. Sem consenso, o estabelecimento encerrará as atividades.

Conforme informações disponibilizadas no site e nas redes sociais da D'Metal, a marca tem seis lojas na capital cearense. A única a ter atividades encerradas será no North Shopping Fortaleza.

Além de Fortaleza, a marca tem lojas em Eusébio (2), Recife (2), Salvador (2) e Belém (3).

O Diário do Nordeste procurou a assessoria de imprensa do North Shopping, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

A reportagem também procurou a D'Metal, mas não houve nenhuma resposta.

Descontos

A maioria das peças da loja está em promoção, incluindo peças de coleção nova, com descontos que podem chegar a 70%, segundo aviso na frente do estabelecimento. Caso o cliente opte por levar mais itens, o abatimento é progressivo e é dado no valor total da compra.

Compra de quatro peças: desconto de 10% no valor total, além de descontos em outros produtos;

Compra de cinco peças: desconto de 15% no valor total, além de descontos em outros produtos;

Compra de seis peças: desconto de 20% no valor total, além de descontos em outros produtos.

Um modelo de short jeans, que anteriormente custava R$ 299,90, está por R$ 143,00. Já uma blusa do tipo bata, vendida a R$ 189,90, com o desconto chega a R$ 115,00.