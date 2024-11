Maracanaú se destaca como polo industrial estratégico para negócios no Ceará

A cidade de Maracanaú, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, é um dos municípios mais estratégicos do Ceará para quem deseja investir e abrir uma empresa. Reconhecido como um dos principais polos industriais do estado, o local apresenta uma infraestrutura robusta e incentivos que tornam o ambiente de negócios atrativo.

A própria localização do município já é um fator relevante, pela proximidade com a capital Fortaleza. Além disso, o anel viário também é um importante via para escoamento de produção e um acesso aos portos do Pecém e do Mucuripe.

Uma das bases para esse ecossistema que favorece o desenvolvimento é a presença de seis distritos industriais diferentes. O principal é o Distrito Industrial I (DIF I), com área total de 1013 hectares. O polo foi implantado pelo Governo Estadual em 1966 e, atualmente, tem 93 indústrias em funcionamento.

Em 1988, surgiu o Distrito Industrial III (DIF III), com cerca de 180 hectares. Hoje, o lugar abriga 27 negócios funcionais. A terceira chegada foi a do Distrito Industrial Municipal (DI 2000), no ano de 1994. É uma área de aproximadamente 40 hectares, tendo 13 empresas.

Completam a lista os distritos de Piratininga (quatro empresas), de Alto Alegre (14 empresas, concentrando principalmente centros de distribuição) e do Parque Novo Mondubim (13 empresas).

Estrutura

Cada distrito conta com rede de coleta de esgoto, água tratada ou bruta, subestações de energia, gás natural, fibra ótica, acesso à internet, sistema de transporte coletivo, metrô e duplicação das principais avenidas (duas faixas).

Interessados em abrir empresas na cidade também podem aproveitar benefícios como a relação de fácil alcance ao Poder Municipal, a agilidade com licenciamentos, a parceria junto à Secretaria de Trabalho e as leis favoráveis.

“São leis que permitem ao município doar e realizar concessão de terrenos, fazer subvenção de aluguel de galpões e oferecer incentivos fiscais que reduzem impostos municipais (ISS, IPTU). Temos várias legislações que incentivam a instalação de empresas no nosso município”, relata Antônio Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico de Maracanaú.

Ademais, a proximidade com o Aeroporto Internacional Pinto Martins facilita a conectividade com outros estados e países. O município se destaca ainda no campo da capacitação profissional, tendo diversas escolas técnicas, como o Senai e o Instituto Federal do Ceará (IFCE).

Maracanaú forma mão de obra qualificada para atender às demandas específicas das empresas locais, sendo esse um dos pilares para o sucesso de novos negócios na região. Portanto, ao combinar logística eficiente, mão de obra qualificada e políticas favoráveis, a cidade se consolida como um destino para empreendimentos no Ceará.

Mais informações:

Site: https://www.maracanau.ce.gov.br/

Instagram: @prefmaracanau