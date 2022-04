Diesel fica R$ 1,04 mais caro em quatro semanas no Ceará

O litro do diesel ficou R$ 1,04 mais caro em postos de combustíveis do Ceará. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o custo do produto disparou de R$ 5,98 para R$ 7,02 totalizado alta de 17,39%, nas últimas quatro semanas.

Dentre os três principais combustíveis, esse é o que teve a maior elevação. Em seguida, aparece a gasolina (11,29%). Já o etanol subiu 6,20%, no período.

A comparação considera os valores coletados entre o começo de março e o início de abril deste ano. Veja a evolução do preço do diesel no Ceará:

06/03/2022-12/03/2022: R$ 5,981

13/03/2022-19/03/2022: R$ 7,087

20/03/2022-26/03/2022: R$ 6,935

27/03/2022-02/04/2022: R$ 7,02

Diferença: 17,00%

Na Capital, o preço médio do litro do diesel está em R$ 6,69, conforme a última pesquisa da ANP, entre 27 de março e 2 de abril.

Gasolina acumula alta de mais de 11%

O preço médio do litro da gasolina comum acumula alta de 11,29%, nas últimas quatro semanas, nos postos de combustíveis do Ceará. No período, o acréscimo foi de R$ 0,76, saltando de R$ 6,71 para R$ 7,47, conforme dados Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A comparação considera os valores coletados entre o começo de março e o início de abril deste ano, em mais de 180 estabelecimentos do Estado.

Os dados também mostram que o custo deste combustível sai do patamar de R$ 6 a partir de 13 de março, dois após o reajuste da Petrobras entrar em vigor.

Veja a evolução do preço da gasolina no Ceará:

06/03/2022-12/03/2022: R$ 6,713

13/03/2022-19/03/2022: R$ 7,64

20/03/2022-26/03/2022: R$ 7,522

27/03/2022-02/04/2022: R$ 7,471

Diferença: 11,29%

Mas os relatos são de que, dificilmente, os consumidores desembolsam quantia inferior a R$ 7 pelo litro da gasolina. Houve leve declínio, contudo, a partir de 20 de março, passando de R$ 7,52 para R$ 7,47.

O valor máximo encontrado, nas últimas duas semanas, foi de R$ 7,99. Já o mínimo ficou em R$ 6,78. Na Capital, o preço médio da gasolina é de R$ 7,42, conforme o último levantamento da ANP, entre 27 de março e 2 de abril.

O reajuste da estatal foi aplicado em 11 de março. Entretanto, um dia antes de vigorar, empresários já praticavam valores mais altos. O aumento repassado para as refinarias foi de 18,77% e 24,9% para a gasolina e para o diesel, respectivamente.

Já o etanol hidratado passou de R$ 5,60 para 5,95, totalizando alta de 6,20%. O valor mais alto é de R$ 6,99, conforme pesquisa da ANP.

Evolução do preço do etanol no Ceará:

06/03/2022-12/03/2022: R$ 5,608

13/03/2022-19/03/2022: R$ 5,946

20/03/2022-26/03/2022: R$ 5,958

27/03/2022-02/04/2022: R$ 5,956

Diferença: 6,20%

