Diário do Nordeste vence o 19º Prêmio Abecip de Jornalismo

O Diário do Nordeste foi um dos ganhadores do 19º Prêmio Abecip de Jornalismo, realizado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

O prêmio foi concedido às reportagens "Da realização à desistência: como as taxas de juros impactaram no sonho da casa própria" e "Juro alto transforma conquista da casa própria em tormento; veja como renegociar financiamento", que tratam sobre como a crise global e o aumento da taxa de juros impactaram o sonho da casa própria.

As matérias, publicadas em setembro, foram escritas de forma conjunta pelas repórteres Bruna Damasceno, Carolina Mesquita e Heloisa Vasconcelos. As reportagens foram premiadas na categoria "crédito imobiliário e a crise global".

Ao todo, foram premiadas 9 reportagens. O Diário do Nordeste foi o único veículo cearense na premiação nacional. No ano passado, o Diário do Nordeste foi escolhido como Veículo do Ano no 18º Prêmio Abecip de Jornalismo.

"A casa própria representa segurança para muitos brasileiros e a facilidade para esse sonho ser atingido mudou muito ao longo dos últimos anos. Feliz que nosso trabalho em equipe foi reconhecido", diz a repórter Heloisa Vasconcelos.

Confira lista dos vencedores em ordem alfabética

Ana Luiza Amgarten Tieghi - Folha de S.Paulo

Alice Cristiny Ferreira de Souza - Revista Azmina

Anna Heloisa de Vasconcelos, Carolina Mesquita e Bruna Damasceno - Diário do Nordeste

Hebert Lenin de Araújo Pereira, Josimar Diniz, Wendel Limeira e Joalisson Douglas - TV Cabo Branco

Lucas Matheus Santos Moraes - Jornal do Commercio

Matheus Piovesana, Thaís Barcellos e Circe Bonatelli - Estadão Broadcast

Queila Ariadne, Tatiana Lagoa, Ana Luiza Bongiovani, Rafael Rocha- O Tempo

Raphaela Souza Ribas- O Globo

Wellington Carvalho - Info Money

