Diário do Nordeste é escolhido veículo do ano pelo Prêmio Abecip de Jornalismo

O Diário do Nordeste foi escolhido como veículo do ano pela 18º edição do Prêmio Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) de Jornalismo. A premiação contou com inscrições de todo o País e selecionou o veículo que melhor demonstrou a expressão econômica do financiamento em 2021.

O prêmio selecionou 10 reportagens das temáticas crédito imobiliário e o mercado de imóveis, fontes de recursos para o financiamento imobiliário e segurança jurídica, educação financeira e responsabilidade social da construção civil, conferindo um grande prêmio à melhor delas.

"É o reconhecimento de um trabalho estratégico de cobertura de conteúdo voltado para uma agenda econômica nacional que o Diário do Nordeste estabeleceu com o editor Victor Ximenes. Se torna uma felicidade que algo que foi pensado internamente, para atender melhor o público, seja reconhecido por uma instituição", afirma a diretora digital do Sistema Verdes Mares, Ívila Bessa.

Neste ano, foram premiadas reportagens do Ceará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo dentre 71 escritas, além do prêmio de veículo do ano conquistado pelo Diário do Nordeste. Na última edição, de 2020, o Estadão Broadcast foi escolhido para a categoria.

“O setor tem uma complexidade, uma especificidade, que a imprensa especializada consegue traduzir para a sociedade, seja com reportagens de educação financeira, trabalhos investigativos ou análises que trazem para o público em geral as profundas transformações pelas quais o nosso mercado vem passando”, afirma Cristiane Portella, presidente da Abecip.

O Diário do Nordeste já havia recebido o Prêmio Abecip de Jornalismo na 11ª edição.

Confira os vencedores (em ordem alfabética)

Cassia Regina Rocha de Almeida – O Globo (Rio de Janeiro)

Circe Bonatelli – Estadão Broadcast (São Paulo)

Fernanda Guimarães – Estado de S. Paulo (São Paulo)

Irna Cavalcante – Jornal O Povo (Ceará)

Isabela D'Azevedo Leite e equipe – GloboNews (São Paulo)

Grande Prêmio: Karla Mamona e equipe – Exame (São Paulo)

Lorena Malucelli Pelanda – Rádio Bandnews (Paraná)

Priscila Yazbek – InfoMoney (São Paulo)

Sergio Tauhata Ynemine – Valor Econômico (São Paulo)

Zuila Frutuoso David Duarte e Ewerton Lima – TV Cabo Branco (Paraíba)

Veículo do ano: Diário do Nordeste (Ceará)

