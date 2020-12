Diário do Nordeste vence prêmio Policiais Federais de Jornalismo na categoria fotojornalismo

O Diário do Nordeste foi vencedor do Prêmio Nacional Policiais Federais de Jornalismo na categoria fotojornalismo. A cerimônia de premiação aconteceu de forma virtual na noite desta quinta-feira (10).

O repórter fotográfico Kid Júnior conquistou o 1º lugar com a foto intitulada “Violência avança em meio à pandemia”, publicada na edição do dia 24 de abril deste ano. A foto foi registrada durante uma ocorrência policial no bairro Itaoca, em Fortaleza.

Esta foi a 4ª edição do prêmio que teve como tema "Segurança Pública" no cotidiano dos meios de comunicação do País. A edição deste ano também premiou profissionais do radiojornalismo, da televisão, do impresso e da web.

Confira os vencedores:

Fotografia: Kid Júnior - Diário do Nordeste

Webjornalismo: Leiliane Menezes Rodrigues - Metrópoles

Impresso: Humberto Muzzel Trezzi - RBS TV e Zero Hora

Rádio: Sulivan Silva - A Gazeta

TV: Flávia Prado Domingos da Silva - TV Record