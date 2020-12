Sistema Verdes Mares vence 2º Prêmio MPCE de Jornalismo

O Sistema Verdes Mares ganhou o 2º prêmio MPCE de Jornalismo nas categorias Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Webjornalismo e Fotojornalismo, realizado na noite desta quinta-feira (28), em cerimônia on-line.

O Diário do Nordeste conquistou o primeiro, segundo e terceiro lugar na categoria Jornalismo Impresso. O primeiro lugar foi conquistado pela repórter Jéssica Welma, com a matéria "MP já acionou mais de 80 prefeituras para fiscalizar uso de recursos". Em segundo lugar, ficou o editor temático de política William Santos e o repórter Flávio Rovere, com a reportagem "MPCE investiga suspeitas de propaganda antecipada na pandemia". O terceiro lugar foi conquistado pela repórter Alessandra Castro, com a matéria "Pelo menos 11 cidades do CE são alvos de ações contra crimes eleitorais".

O Sistema Verdes Mares também venceu na categoria Telejornalismo, com o jornalista Alessandro Torres. A matéria premiada, em terceiro lugar, foi: "Número de adoções de crianças e adolescentes cai 80% durante a pandemia".

Na categoria Webjornalismo, a repórter Emanoela Campelo, do Diário do Nordeste On-line, conquistou o segundo lugar com a reportagem "Falta de EPIs prejudica necropsias e atrapalha investigações no CE". O terceiro lugar foi conquistado pelo repórter Nicolas Paulino, com a matéria "Coronavírus: Ministério Público cobra medidas de hospitais privados de Fortaleza durante pandemia".

Já na categoria Fotojornalismo, o repórter fotográfico Natinho Rodrigues, do Diário do Nordeste, conquistou o terceiro lugar com a foto intitulada "Se elas e eles sumirem".

Vencedores

Jornalismo impresso

1º - Jéssica Welma (SVM): MP já acionou mais de 80 prefeituras para fiscalizar uso de recursos

2º - William Santos (SVM): MPCE investiga suspeitas de propaganda antecipada na pandemia

3º - Alessandra Castro (SVM): Pelo menos 11 cidades do CE são alvos de ações contra crimes eleitorais

Telejornalismo

1º - Suelly Frota (TV Assembleia): Preservar vidas, garantir direitos: a atuação do Decon em tempos de pandemia

2º - Danielle Campos (TV Fortaleza): O novo normal e suas ressalvas

3º - Alessandro Torres (TV Verdes Mares): Número de adoções de crianças e adolescentes cai 80% durante a pandemia

Webjornalismo

1º - Maristela Crispim (Eco Nordeste): Povos originários do Ceará lutam para manter a vida e a tradição

2º - Emanoela Campelo (Diário do Nordes): Falta de EPIs prejudica necropsias e atrapalha investigações no CE

3º - Nicolas Paulino (Diário do Nordeste): Coronavírus: Ministério Público cobra medidas de hospitais privados de Fortaleza durante pandemia

Fotojornalismo

1° - Fábio Lima (Jornal O Povo): A vida na rua durante a pandemia

2º - Jarbas Oliveira (Diário de Pernambuco): Covid Fortaleza

3º - Natinho Rodrigues (Diário do Nordeste): Se elas e eles sumirem