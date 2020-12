Sistema Verdes Mares vence Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo em duas categorias

O Sistema Verdes Mares venceu o VI Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo nas categorias Jornalismo Impresso e Fotojornalismo. A premiação aconteceu na noite desta quarta-feira (23), em formato virtual para evitar aglomeração de pessoas.

Na categoria Jornalismo Impresso, o Diário do Nordeste venceu com a série de reportagens História Edificada, escrita pela jornalista Thatiany Nascimento. O trabalho discute a idade dos imóveis de Fortaleza a partir da tragédia que aconteceu com o Edifício Andrea. A série de reportagem foi publicada em dezembro de 2019, nos dias 15, 16 e 17.

"Foi um especial que nós conseguimos dados através da lei de acesso à informação e fizemos um levantamento da idade dos imóveis da cidade, de todos os imóveis que estão cadastrados junto à prefeitura. Nós conseguimos identificar a década que predominava a construção de imóveis, quantos são da década de 90, quantos são da década de 60, quantas casas centenárias têm cadastradas junto à prefeitura, sendo que a discussão que nós fizemos considerava que esse cadastro tem algumas falhas, algumas lacunas, porque nem todo mundo está registrado oficialmente", explica Thatiany.

A série de reportagem contou com a edição das jornalistas Dahiana Araújo e Karine Zaranza, além de ter o projeto gráfico produzido por Louise Dutra.

O Diário do Nordeste também foi campeão na categoria Fotojornalismo, com uma foto de Camila Lima. Na imagem, um idoso de 84 anos aparece em uma cadeira de rodas saindo do Hospital Leonardo da Vinci, após receber alta médica. Ele havia sido diagnosticado com Covid-19.

"Sofri muito durante o pico da pandemia vendo todas as situações que eu vi na rua. Mas no dia dessa foto, foi o dia do ápice da minha confusão sobre a pandemia, porque o seu Domingos estava recebendo alta com 84 anos, todo mundo fazendo uma festa, e no portão do lado, tinha uma família esperando um pai que tinha 50 anos e que havia falecido por conta da Covid-19", conta Camila.

Confira o resultado da premiação em todas as categorias:

Jornalismo Impresso : Cidade - História Edificada - Thatiany Nascimento

: Cidade - História Edificada - Thatiany Nascimento Telejornalismo: Cuca Jangurussu - TV Cidade

Radiojornalismo: A luta contra o inimigo invisível - Rádio Dom Bosco. Roberta Rocha de Sousa Farias e Jocasta Pimentel

Webjornalismo: "Caminhos para 2040" - Invest NE. Roberto Maciel e Eveline Frota

Fotojornalismo : Camila Lima - Diário do Nordeste

: Camila Lima - Diário do Nordeste Universitário: "Vidas noturnas" - Universidade Federal do Ceará (UFC)