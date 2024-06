Desenrola no Ceará contabiliza 141 mil negociações na Faixa 1 do programa

Ao longo de quase 11 meses de Desenrola Brasil, programa do Governo Federal para renegociação de dívidas, o Ceará contabilizou mais de 141 mil negociações na Faixa 1, destinada para pessoas com renda de até dois salários mínimos mensais ou inscritas no CadÚnico.

O Estado foi a 6ª unidade da Federação com maior número de contratos negociados na Faixa 1.

Segundo dados divulgados neste sábado (1º), o Ceará teve 252.718 contratos negociados pela Faixa 1 por meio do site do programa. Foram 124 mil pessoas envolvidas em negociações que, somadas, se aproximam dos R$ 96 milhões. O programa foi encerrado em 20 de maio.

Considerando-se apenas as negociações realizadas por meio do site do Desenrola (sem contar os dados de canais dos parceiros, como Serasa, Itaú, Santander, Caixa), as negociações na Faixa 1 no Ceará envolveram um valor original de R$ 640 milhões em dívidas e 124.470 pessoas participaram.

A partir das negociações, o total caiu para R$ 95,9 milhões, dos quais R$ 12,5 milhões foram pagos à vista e o restante (R$ 83,3 milhões) foi acordado parceladamente.

R$ 95,9 milhões Esse é o montante de dívidas renegociado no Ceará pela Faixa 1 do Desenrola Brasil

“Para cada R$ 1 investido no Desenrola, foram negociados R$ 25 em dívidas atrasadas. Isso beneficiou mais de 600 credores com valores que, em muitos casos, eles já davam como perdidos. Tudo isso favoreceu a economia brasileira”, disse Marcos Barbosa Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.

Números nacionais

Dentre os estados com mais beneficiados, os três maiores do Sudeste lideram. São Paulo (25,3% do total), Rio de Janeiro (11,3%) e Minas Gerais (8,6%) também são líderes em valores absolutos e em volume de negociação.

No Brasil, 5 milhões de pessoas foram beneficiadas com a renegociação da Faixa 1. O valor movimentado em dívidas ultrapassa a casa dos R$ 25,5 bilhões, com 10,5 milhões de contratos firmados.

Ainda na Faixa 1 do Desenrola, 52% do público elegível ao programa era formado por mulheres. Entre o público que efetivamente negociou, o percentual de mulheres sobe para 56% do total.