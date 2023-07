Desenrola Brasil: sites falsos aplicam golpes com nome do programa

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) está investigando golpes que utilizam o nome Desenrola Brasil, programa do Governo Federal de renegociação de dívidas lançado na segunda-feira (17).

Para obter dados pessoais e aplicar golpes financeiros, criminosos criaram sites falsos com as logos do governo e do programa. Os portais fraudulentos oferecem descontos de até 99% nas dívidas, segundo informado pelo MPMG ao portal g1.

O promotor de Justiça Mauro Ellovitch, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, aponta que as vítimas correm o risco de dar dinheiro para os golpistas e ter os dados usados para aplicação de outros golpes.

Além disso, há risco de contaminação do computador ou do celular. "Esses links podem conter arquivos maliciosos, que a gente chama de malwares. Quando a vítima clica, o criminoso assume o controle da conta de rede social dela ou até do próprio celular", explica Ellovitch.

O MPMG vai pedir a retirada dos endereços fraudulentos e a identificação dos suspeitos. A recomendação é procurar os sites oficiais do governo federal e das instituições bancárias e não clicar em links divulgados em redes sociais e aplicativos de conversa.

Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil deve contemplar mais de 70 milhões de pessoas com diferentes perfis de endividamento. O público-alvo do programa inclui pessoas com renda até R$ 20 mil reais mensais e dívidas - bancárias ou não - abertas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Para renegociar uma dívida, é necessário que a despesa tenha sido feita até 31 de dezembro de 2022 e continue ativa. Cumprindo os requisitos, o débito deverá ser pago pelo devedor em, no mínimo, 12 meses.

As empresas que aderirem ao programa devem perdoar imediatamente dívidas de até R$ 100. Mas apesar de o nome do consumidor ficar limpo, o débito continuará existindo, e deve ser pago para não haver juros e multa.

O programa já tem adesão confirmada do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Bradesco e Nubank.

Como acessar

Para participar do Desenrola, o indivíduo deverá acessar a plataforma digital do programa, após fazer login no portal gov.br. Em seguida, poderá escolher uma instituição financeira cadastrada no projeto para fazer a renegociação e selecionar o número de parcelas.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE