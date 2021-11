Décimo terceiro salário vai injetar R$ 5,7 bi na economia cearense; valor por pessoa é de R$ 1,8 mil

A economia do Ceará deve receber uma injeção de R$ 5,7 bilhões provenientes do pagamento do 13º salário, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A média de valores por pessoa é estimada em R$ 1.840,78.

O cálculo considera o valor recebido pelos trabalhadores do mercado formal e aposentados e pensionistas, do setor público e privado, além de empregados domésticos.

Número de beneficiados

Em 2021, o 13º salário está sendo pago a 2,8 milhões de pessoas em todo o Ceará. O número equivale a 3,47% do total que terá acesso ao benefício no Brasil.

Os empregos do mercado formal, celetistas ou estatutários, representam 54,7% dos beneficiados com o 13º salário.

Os R$ 5,7 bilhões pagos no Estado representam 2,23% do que será pago em 13º no Brasil e 16,8% da região Nordeste. O valor corresponde a cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

Endividamento das famílias

O supervisor técnico do Dieese, Reginaldo Aguiar, avalia que o recurso é crucial em um momento em que economia está "desaquecida, sobretudo no Nordeste e em particular no Ceará".

Ele lamenta que a injeção do 13º na economia não seja mais tão significativa como já se observou em outros anos.

"Tinha um efeito maior do que agora, que temos essas novas formas de contratação e uma informalidade maior. Temos um percentual alto de pessoas que não recebem mais o 13º porque não possuem vínculo formal".

Reginaldo Aguiar Supervisor técnico do Dieese "Isso faz com que um importante vetor de aquecimento da economia na Região perca força"

Ele acredita que, diante do momento de preços em alta e de elevado endividamento das famílias, o 13º provavelmente será utilizado para os gastos escolares de início de ano, despesas como IPVA e pagamento de dívidas.

"O fim de ano deve ser mais fraco em termos de consumo, sem muita festa. Parte significativa desse valor deve ir para a quitação de dívidas", arremata Aguiar.

Brasil

No País, o pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar R$ 232,6 bilhões, de acordo com o Dieese. O valor corresponde a 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, beneficiando 83 milhões de pessoas com, em média, R$ 2.539.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios