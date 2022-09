Dados de mais de 137 mil chaves Pix foram vazados, anuncia o Banco Central

O Banco Central informou, nesta sexta-feira (16), que foram vazados dados de aproximadamente 137,3 mil chaves Pix de clientes da empresa automobilista 'Abastece Aí'. Esse foi o quarto vazamento de dados desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos, em 2020.

De acordo com a Agência Brasil, o vazamento, que ocorreu entre os dias 1º de julho e 14 de setembro, foi de dados cadastrais, que não afetam a movimentação de dinheiro. Informações protegidas pelo sigilo bancário, como saldos, extratos e senhas, não foram expostas.

Vazaram dados como nome do usuário, Cadastro de Pessoa Física (CPF), instituição de relacionamento, agência, número, tipo da conta e data de criação da chave Pix.

Todos os afetados devem ser avisados pelo 'internet banking' da instituição ou pelo aplicativo Acesso Soluções de Pagamentos. O Banco Central destacou, inclusive, que esses serão os únicos meios de aviso sobre o vazamento. Clientes devem desconsiderar chamadas telefônicas, SMS e avisos por aplicativos de mensagens instantâneas e por e-mail.

Dados visíveis para terceiros

Ainda conforme o Banco Central, o vazamento significa que as informações ficaram visíveis para terceiros por algum tempo e que podem ter sido registradas.

O caso deve ser investigado e sanções poderão ser aplicadas contra os golpistas, como multa, suspensão e outras.

Quarto vazamento

Esse foi o quarto incidente de vazamentos de dados de chaves Pix desde a criação do sistema.

No ano passado, em agosto, vazaram dados de 414,5 mil chaves Pix por número telefônico do Banco do Estado de Sergipe (Banese). Em fevereiro deste ano, 2,1 mil clientes da Logbank também tiveram dados expostos. E, no último mês, 160,1 mil clientes da Acesso também tiveram suas informações vazadas.