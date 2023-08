Conta Bem: Aline Ferreira, da Aço Cearense, revela parceria com Vale para a produção de aço verde

No oitavo e último episódio da primeira temporada do Conta Bem, a vice-presidente comercial e financeira do Grupo Aço Cearense, Aline Ferreira revela em primeira mão que o estudo de viabilidade técnica e financeira para a produção de aço verde em parceria com a Vale.

A ideia, segundo a executiva, é ter uma planta de aço produzido com biomassa em Marabá, no Pará. “A Vale tinha um compromisso com o estado do Pará e entendeu que a gente seria um sócio estratégico para conseguir fazer essa planta acontecer”, afirmou.

Aline Ferreira disse que esse estudo está sendo finalizado e, “funcionando, as contas todas fechando, a gente vai conseguir produzir o tarugo [matéria prima para laminação] nessa planta, que é o principal insumo pra gente colocar dentro da nossa linha de produção da Sinobras e transformar ele nos aços longos”.

A Siderúrgica Norte Brasil (Sinobras) é a maior indústria siderúrgica do Norte e Nordeste do País atualmente em operação, com sede em Marabá (PA), e faz parte do Grupo à Aço Cearense.

Ações em favor da justiça social e do meio ambiente

No Conta Bem, Aline Ferreira também destacou as ações da instituição em favor da justiça social e do meio ambiente. "O mundo não tem mais como negligenciar o impacto ambiental, o impacto climático, o impacto social”, destaca.

Por isso, além dos projetos do Instituto Aço Cearense, Aline Ferreira ressalta o apoio a uma ação “disruptiva” em matéria de justiça social. Trata-se do projeto Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida), a ser desenvolvido na Favela do Inferninho, localizada no bairro Vila Velha e que conta com mais de 600 famílias.

Aline Ferreira Vice-presidente comercial e financeira do Grupo Aço Cearense É um projeto piloto junto com a Gerando Falcões e a gente realmente acredita no poder de um método que trabalha oito pétalas dentro da visão da favela, de uma comunidade"

Essas ações (ou pétalas), explica, incluem educação, saúde, moradia, primeira infância, trabalho e empreendedorismo. “Essa é uma das frentes de ESG mais completas que a gente enxerga quando fala do social”, comemora.

Durante a conversa com os jornalistas Victor Ximenes e Egídio Serpa, Aline Ferreira também falou sobre as vantagens de atuar em uma empresa familiar, o que levou a companhia a entrar em processo de Recuperação Judicial e a forma organizada e exemplar de superar esse momento, além das vantagens de ser uma empresa situada no Ceará.

