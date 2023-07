Conta Bem: Alan Oliveira revela estratégias que levaram a Zenir a ser reconhecida nacionalmente

No sétimo episódio do Conta Bem, o diretor da rede de lojas Zenir, Alan Oliveira revelou as estratégias que levaram a empresa criada pelo pai dele a se tornar uma marca reconhecida nacionalmente. “A construção de um sucesso se dá por importantes tomadas de decisões”, afirma.

Nascida há mais de 30 anos em Iguatu, no interior do Ceará, a empresa tem em seu DNA a ousadia de seu criador, José Alves de Oliveira, mais conhecido como Zenir. A expansão do negócio não demorou e logo a marca ganhou um garoto propaganda conhecido em todo o País.

“Tivemos durante essa caminhada um período onde um grande apresentador de um programa de TV nacional, o Ratinho, foi garoto propaganda da empresa e isso gerou uma visibilidade muito forte”, explica Alan Oliveira. A ousadia, explica, de “uma empresa regional, uma empresa genuinamente cearense”, fazer um investimento desse porte “gerou uma grande força de marca”, completa

O depoimento é um trecho do episódio do "Conta Bem" que vai ao ar nesta quarta-feira (26), às 21h, na TV Diário. A proposta do programa é entrevistar líderes empresariais do Nordeste. O programa terá reprise no domingo, às 22h40.

Investimento no futebol cearense durante a pandemia

Outra estratégia de sucesso da empresa foi investir em plena pandemia nos dois principais clubes do nosso Estado, Ceará e Fortaleza, e garantindo uma repercussão nacional. Era um contexto em que “os clubes estavam sem torcida, onde de uma forma natural as empresas estavam retraindo”.

Contudo, “surgiu de uma forma assim muito prazerosa pra gente essa possibilidade de uma empresa natural do interior do Estado, do Iguatu, atuando em todo o Ceará, uma empresa genuinamente cearense, se tornar patrocinador master naquele momento do Ceará e do Fortaleza e levar o nome da nossa empresa Brasil afora em grandes competições”, comemora.

Legenda: No Conta Bem, Alan Oliveira explica aos jornalistas Victor Ximenes e Egídio Serpa as estratégias que levaram a empresa criada pelo pai dele a se tornar uma marca reconhecida nacionalmente Foto: Ismael Soares

Exemplo para os negócios e para a vida

No Conta Bem, Alan Oliveira também ressalta as qualidades do pai como exemplo para os negócios e para a vida, orientando e realizando ações sociais num gesto de retribuição e agradecimento ao povo cearense, que possibilitou o crescimento da rede de lojas e, mais recentemente, a aquisição de uma fábrica de colchões.

“Pra gente, como filho, é uma honra imensa ter um pai com uma belíssima história. A gente tem muito orgulho ter ele como orientador”, ressalta Alan Oliveira, sem poupar adjetivos para o pai: “uma pessoa simples, humilde, muito trabalhadora”.

O filho orgulhoso revela ainda a visão social do pai. Em uma reunião para definir como se deriam as comemorações dos 30 anos da empresa, no ano passado, José Alves de Oliveira, mais conhecido como Zenir, ouviu tudo com atenção, e deixou para se pronunciar ao final.

Alan Oliveira Diretor da rede de lojas Zenir Quando terminou a reunião ele disse assim: ‘olha, não vou fazer festa. Não vou fazer isso. Eu vou dar uma sugestão. Compramos a indústria de colchões e eu quero fazer doação de colchões para os hospitais públicos do Estado, do nosso Estado do Ceará’"

A atitude, segundo Alan Oliveira, revela a gratidão do pai ao povo cearense. “Foi uma ação também como uma forma de retribuir a gratidão que nós temos a todo povo do Estado do Ceará”, disse. E continuou: “Claro, vendemos pra algumas cidades de outros estados que fazem divisa com o Ceará, mas foi o povo cearense que fez a Zenir”, celebra.

Durante a conversa com os jornalistas Victor Ximenes e Egídio Serpa, Alan Oliveira também falou sobre a importância de valorizar os fornecedores, detalhou a aquisição da fábrica de colchões e a entrada no setor industrial, além de tratar da mudança no perfil do consumidor e a preocupação com energias sustentáveis para os negócios.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE