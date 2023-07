Conta Bem: Murilo Pascoal lembra origem do Beach Park e como a empresa superou impactos da pandemia

No quarto episódio do programa Conta Bem, o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, explica como a oportunidade de um negócio para oferecer comodidade a clientes de um loteamento se transformou em uma das principais referências do turismo no Ceará.

Em 1985, após criar lotear terrenos no Porto das Dunas, em Aquiraz, o empresário João Gentil percebeu a necessidade de um ponto de apoio para os compradores que vinham de Fortaleza.

"Era muito distante, naquela época, Fortaleza do Porto das Dunas pela questão das estradas. Então, chegava lá não tinha um banheiro, não tinha um lugar para tomar uma água de coco", explica Pascoal. Assim, com o restaurante de praia surgiu o Beach Park.

Qualidade e constante inovação

Com o sucesso do empreendimento, inspirados em um parque aquático dos Estados Unidos, João Gentil e o sócio Arialdo Pinho deram então início ao Aqua Park, em 1988.

“A qualidade da comida sempre foi um ponto fundamental para os dois e até hoje a gente mantém esse legado de ter uma comida de alta qualidade. Isso fez com que a barraca fosse o sucesso e aí foi crescendo e a cada ano, a cada época colocando novas atrações. Esse é outro DNA nosso, além da qualidade da comida, é ter sempre alguma coisa nova acontecendo no Beach Park”, conta o CEO.

Legenda: No Conta Bem, Murilo Pascoal explica aos jornalistas Victor Ximenes e Egídio Serpa como o Beach Park se transformou em uma das principais referências do turismo no Ceará Foto: Ismael Soares

Desafios na pandemia

No programa, Murilo Pascoal também revelou como o empreendimento conseguiu se manter após um logo período fechado durante os anos mais críticos da pandemia de Covid-19.

“Se a gente considerar os 24 meses da parte mais pesada da pandemia, de março de 2020 a mais ou menos março de 2022, desses 24 meses a gente ficou 10 fechados, sem poder vender ingressos, porque eu não sabia quando é que eu ia abrir”, disse. Segundo ele, foi necessária uma redução do quadro de empregados, mas a empresa conseguiu honrar todos os pagamentos.

Murilo Pascoal CEO do Beach Park A gente manteve pagamento de funcionário em dia. Dois mil funcionários em dia durante todo esse período"

As políticas de prevenção à Covid-19 impactaram o Beach Park mesmo após a flexibilização, já que o retorno de visitantes foi gradual. "Quando volta, não é que volta. Você volta uma rampinha. E ainda tinham nos decretos, umas regras de 'pode voltar, mas você tem que operar só 10%'", lembra.

"Então, você teve, fora o tempo fechado, o tempo que você teve uma recuperação aos poucos. Foi um super desafio, sem dúvida", acrescenta. Dentre as ações adotadas durante o período, a empresa contou com programas como o Beach Park Vacation Club, “que tem um pagamento recorrente que nos ajudou”, afirma.

Além disso, "a gente teve que recorrer a empréstimos do BNB. A gente teve dois empréstimos que nos ajudaram. O governo [federal] ajudou com a MP que pagou um pedaço do salário do pessoal".

“Então, foi um momento de muito estresse, mas foi super importante também para a gente passar e hoje a gente já está num momento praticamente igual que a gente tinha antes da pandemia. Então já voltou ao normal”, concluiu.

