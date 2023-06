Conta Bem: Águeda Muniz explica o que falta para desenvolver o potencial do Centro e da Av. Monsenhor Tabosa

Alvos de constantes projetos de "revitalização", o Centro de Fortaleza e a Av. Monsenhor Tabosa só precisam de um fator para desenvolver seus potenciais: "é gente circulando de manhã, de tarde e de noite, e para isso precisa de moradia". A afirmação foi feita pela urbanista Águeda Muniz, diretora de relações institucionais da Ambiental Ceará, no segundo episódio do Conta Bem.

O programa é exibido às quartas-feiras na TV Diário, sempre entrevistando empresários de sucesso e grandes nomes ligados à Economia no Ceará.

Em entrevista aos apresentadores Egídio Serpa e Victor Ximenes, Águeda Muniz ressaltou que o ao Centro e à Monsenhor Tabosa "é gente circulando de manhã, de tarde e de noite, e para isso precisa de moradia", diz. Para a urbanista, essas residências devem ser pensadas conforme os formatos mais modernos de moradia, com serviços como lavanderia, academia e lazer.

Águeda Muniz Diretora de relações institucionais da Ambiental Ceará O Centro e a Monsenhor Tabosa são áreas da cidade totalmente dotadas de infraestrutura, que a legislação permite um dos melhores potenciais construtivos da cidade"

Segundo ela, para isso acontecer, é "precisa ter um corajoso que chegue e faça a primeira moradia, o primeiro residencial". E essas habitações, defende, devem oferecer os serviços típicos de um novo formato apresentado pelo mercado.

É um residencial, afirma a urbanista, "que tem as facilidades, que tem a lavanderia, que tem a academia de ginástica, que tem o roof top bacana para no final de semana você subir, tomar uma cerveja, tomar um vinho, o que quer que seja, ou ficar com a família. Ou quem vai morar só ter um espaço, um coworking. São produtos imobiliários que tem que ser inovadores para pessoas que moram só, para recém-casados, para os maiores de 60 [anos]", opina.

Legenda: Águeda Muniz é a urbanista e diretora de relações institucionais da Ambiental Ceará Foto: Fabiane de Paula

Uma cidade pensada para as pessoas

No programa, Águeda Muniz também apontou os fatores que viabilizem uma cidade verdadeiramente pensada para as pessoas que vivem nela.

Para ela, as cidades precisam de "uma camada ambiental interessante" e espaços para o desenvolvimento da economia, para que os espaços urbanos se tornem mais atrativos e desenvolvidos".

Águeda Muniz Diretora de relações institucionais da Ambiental Ceará As cidades brasileiras precisam olhar mais para os cidadãos e para o que eles querem. Acho que elas vão ser boas cidades a partir daí"

O "Conta Bem" é será exibido às quartas-feiras, 21h, na TV Diário, com reprises aos domingos, às 22h40. Comandam o programa os comentaristas de Economia do Sistema Verdes Mares Victor Ximenes e Egídio Serpa.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil