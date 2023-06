Com foco nas histórias de líderes empresariais, programa Conta Bem estreia na TV Diário

A partir da próxima quarta-feira (14), a TV Diário contará com um novo programa voltado para o mercado de negócios. Sob o comando dos jornalistas Egídio Serpa e Victor Ximenes, o Conta Bem trará, a cada episódio, um convidado para uma conversa com os apresentadores.

No primeiro episódio, o entrevistado será Severino Ramalho Neto, CEO dos Mercadinhos São Luiz. Ao todo, serão oito programas, exibidos às quartas-feiras, a partir das 21 horas, com reprise aos domingos, às 22h40.

"O objetivo é amplificar a voz de empresários cearenses de diversos setores, enaltecendo a relevância dos seus negócios para a economia local, contando a história, os desafios e conquistas das empresas e discutindo o cenário e o horizonte econômico em que as empresas estão inseridas.", comenta Victor Ximenes.

Além de Severino Ramalho Neto, outros convidados da primeira temporada do programa são: Águeda Muniz, diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará; Emília Buarque, presidente do Lide Ceará; Amílcar Silveira, presidente da Faec; Murilo Pascoal, CEO do Beach Park e Alan Oliveira, diretor comercial da Zenir Móveis.

Egídio Serpa Colunista e apresentador do Conta Bem “É um programa bem legal e bem diferente porque o empresário tem direito de falar tudo, abre o jogo e a gente pergunta sobre tudo, sem restrições”

Victor Ximenes também reforça que o programa se diferencia por apresentar uma conversa descontraída, que foge aos diálogos sisudos que acabam se tornando frequentes na pauta econômica.

Quem Disse, Berenice? passa a integrar carteira de clientes da AD2M Comunicação

Legenda: A AD2M atende também O Boticário, empresa do mesmo grupo, há mais de 10 anos Foto: Divulgação

A AD2M, agência de comunicação estratégica, será a responsável pela conta da Quem Disse, Berenice? nos estados do Ceará e Maranhão. A empresa, que faz parte do Grupo Boticário, foi fundada em 2012 com o objetivo de questionar e ampliar os conceitos sobre beleza.

De acordo com Djane Nogueira, diretora da AD2M Comunicação, a conquista da conta foi motivo de muita alegria, uma vez que a agência já atende O Boticário, empresa do mesmo grupo, há mais de 10 anos.

“Quem Disse, Berenice? veio para somar com muita satisfação a nossa cartela de clientes, algo extremamente positivo, pois sabemos que o segmento de beleza é um dos que mais cresce no Brasil e, principalmente, na região Nordeste. A união das duas contas, sem dúvida, deve agregar ao trabalho que já vem sendo realizado”, comemora Djane.

A Quem Disse, Berenice? conta com um portfólio de mais de 500 produtos veganos, cruelty free e ativos tecnológicos, que se adaptam a diferentes idades e rotinas.