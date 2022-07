Em ação inédita, Zenir doa mais de 5 mil colchões a hospitais públicos do Ceará

A rede cearense de lojas Zenir tem feito uma caravana pelo Ceará para doar colchões padronizados a hospitais públicos e filantrópicos municipais. Inédita, a ação deve chegar a todas as cidades cearenses até agosto, distribuindo mais de 5,3 mil colchões e alcançando cerca de 240 unidades de saúde do Estado.

Recentemente, segundo Ítalo Diógenes Holanda Bezerra, que coordena o projeto, a rede de lojas concluiu a entrega dos colchões aos hospitais da rede estadual, considerados os maiores. Nos próximos dias, devem ser contempladas as unidades vinculadas aos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como Caucaia, Maranguape e Maracanaú.

"Desse tamanho, é a primeira vez", assegura Ítalo sobre o pioneirismo da ação, que é alusiva aos 30 anos de existência da empresa.

De acordo com o representante, em alguns dos equipamentos públicos, a equipe da Zenir repõe totalmente os colchões dos leitos hospitalares. Em outros, a reposição é de 50%. Nos em que a demanda é baixa, são deixados colchões de reserva para serem usados quando for conveniente pela gestão da unidade.

"A carência desses colchões aumenta muito as infecções hospitalares. Vejo o desespero de dezenas de diretores que chegam a não aceitar mais paciente, acredite, por falta de colchões", comenta Ítalo.

Em Fortaleza, foram contemplados hospitais como o Instituto Dr. José Frota (IJF), a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, a Santa Casa de Misericórdia e o hospital infantil filantrópico Sopai.

Outras ações

Ítalo ressalta que Zenir, o proprietário da rede de lojas, é "um grande homem e um empresário extremamente comprometido com causa sociais e ambientais".

Por isso, além dessa ação, que é pioneira, a empresa também já promoveu uma limpeza dos 15 quilômetros do leito do rio Jaguaribe, entre Limoeiro e Tabuleiro do Norte.

Sobre a Zenir

A Zenir existe desde 1992, com a inauguração de sua primeira loja em Iguatu, no interior do Ceará. Desde então, a rede de lojas vem conquistando o Estado e expandindo sua atuação. Hoje, com 30 anos de mercado, ela está presente na Capital e em diversas cidades do interior.

No total, são 57 lojas, e há diversas inaugurações previstas para ainda este ano e para os próximos. Além disso, a Zenir tem quatro Centros de Distribuição, uma frota com mais de 180 veículos para transporte de produtos e mais de dois mil colaboradores diretos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE