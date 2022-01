Conheça 5 formas de bloquear ligações de telemarketing

As ligações de telemarketing podem causar desconforto, principalmente, quando as propostas não são de interesse do usuário ou quando ocorrem em horário inoportunos. Mas, vale lembrar que há algumas opções para minimizar ou evitar o transtorno.

Desta forma, é possível bloquear o chamador pelo próprio telefone ou utilizar aplicativos que travam ligações indesejadas. Confira abaixo alguns exemplos destes apps.

Mr. Number

O Mr. Number bloqueia ligações e mensagens de textos de qualquer número de telefone, incluindo os privados. Há ainda as funções de evitar chamadas de cidades específicas e de cadastrar números como spams, bastando registrar o telefone em uma central de dados que serve para todos os usuários.

Call Control

O Call Control é outra opção para bloquear os telefones indesejados. O diferencial é que há uma lista previamente cadastrada com os contatos de empresas de telemarketing.

Desta forma, logo após fazer a instalação, o usuário já é prevenido das ligações com ofertas de cartões, planos telefônicos, entre outros.

Hiya: Caller ID & Spam Blocker

Disponível apenas para o sistema iOS, o Hiya: Caller ID & Spam Blocker promete bloquear automaticamente golpes e ligações fraudulentas, além de recusar chamadas gravadas, de telemarketing ou cobranças.

O aplicativo também promete transformar um chamador desconhecido em um nome para identificar em seu banco de dados global quem está ligando em tempo real.

Truecaller

Ainda há o app sueco Truecaller, que está operando em parceria com as operadoras Vivo, Claro e Oi. Ele permite saber quem está ligando, ainda que não tenha o contato salvo na agenda. Para isso, faz uma busca em um banco de dados colaborativo, no qual os próprios usuários cadastram números fraudulentos ou de empresas.

Plataforma Não Me Perturbe

Existe ainda a opção de se inscrever na plataforma Não Me Perturbe, onde é possível realizar um cadastro e solicitar o bloqueio do recebimento de ligações relacionadas a ofertas de serviços de telecomunicações, de prestadoras de consignado ou instituições financeiras.

Esta iniciativa foi criada pelas operadoras de telecomunicações em julho de 2019 e faz parte das medidas de autorregulação do setor para melhorar a relação com os consumidores.

Ao todo, mais de 9,55 milhões de telefone foram registrados para não receber chamadas indesejadas.

A maior parte dos números bloqueados está no Estado de São Paulo, com 4,594 milhões de números registrados.

Para se cadastrar, basta acessar o site Não Me Perturbe ou entrar em contato com algum Procon do país. O bloqueio ocorre em até 30 dias após o pedido.

