Empresa de tecnologia abre 300 vagas para telemarketing em Juazeiro do Norte, no Cariri

Uma empresa de tecnologia especializada em relacionamento com clientes, a AeC, abriu processo seletivo para a contratação de 300 atendentes de telemarketing, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. Os interessados devem se cadastrar no site até o fim deste mês de setembro.

A remuneração é de um salário mínimo (R$ 1.100). Os benefícios são planos de saúde e odontológico.

Podem se candidatar pessoas a partir de 18 anos e que tenham concluído o Ensino Médio. Não é necessário ter experiência no cargo. A primeira etapa do recrutamento será realizada pela internet, com análise de currículos.

As vagas são destinadas tanto para trabalho presencial quanto para o remoto. A definição do modelo de jornada ocorrerá durante a seleção.

Segundo o empreendimento, os profissionais contratados para atuar de forma presencial receberão máscaras de proteção individual e kit de higienização. A AeC garante que cumpre todas as recomendações de distanciamento e de prevenção à Covid-19 determinadas pelas autoridades de saúde.