Concurso IFCE abre inscrições para cargos de níveis médio e superior; salário chega a R$ 4.180

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu, nesta quarta-feira (8), inscrições para a contratação imediata de 49 profissionais de níveis médio e superior, além de 225 vagas para cadastro de reserva. O concurso público foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Os salários vão de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67, a depender do cargo. Ao todo, são 24 funções. Todas as vagas são de 40 horas semanais.

>> Leia o edital

Dentre elas, assistente em Administração, Analista de Tecnologia da Informação, Técnico em Enfermagem, Pedagogo, Assistente de Alunos, Auditor e Nutricionista. Os aprovados serão distribuídos pelos 25 campi da instituição.

Segundo o IFCE, concurso para professores também será lançado.

Como realizar a inscrição

As inscrições começaram nesta quarta e seguem até 7 de outubro de 2021, somente via internet, no site www.idecan.org.br.

Para os cargos das classes C (Assistente de Alunos) e D (demais cargos de nível médio), a taxa é R$ 80. A inscrição para os cargos de nível superior é R$ 100.

Como será a prova

As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas nas datas previstas de 11 e 12 de dezembro de 2021, em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

No dia 11, das 14h às 18h (horário de Brasília), serão aplicadas as provas para o cargo de Assistente de Alunos.

Já no dia 12 (domingo), também à tarde, para o cargo de Assistente em Administração, e dia 12 pela manhã, das 8h às 12h, para os demais cargos do quadro técnico-administrativo.