Veja concursos públicos com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (6)

Dois concursos públicos para os níveis médio e técnico seguem com inscrições abertas nesta segunda-feira (6), no Ceará. Confira o número de vagas, os critérios e as remunerações para cada instituição.

Concursos públicos com inscrições abertas

Polícia Militar do Ceará

O concurso público da Polícia Militar do Ceará (PMCE) disponibiliza 1.600 vagas para ampla concorrência, sendo 1.360 destinadas a homens e 240 para mulheres, e 400 vagas para cota racial (340 para homens e 60 para mulheres).

>> Confira o edital

Ao todo, o processo seletivo organizado pela FGV, oferece 2 mil vagas. O salário para soldados da PMCE, que é o primeiro degrau da carreira, é de R$ 4.192,72.

Os candidatos devem ter o Ensino Médio completo e idade igual ou superior a 18 anos e até 29 anos, 11 meses e 29 dias completos já na data da inscrição dos aplicantes.

Cronograma:

Inscrições: até 15 de setembro

Prazo final para pagamento da taxa: 16 de setembro

Prova objetiva: 7 de novembro

Marinha do Brasil

A Marinha realiza novo concurso para o Corpo Auxiliar de Praças, com 40 vagas para ambos os sexos e exigência de nível médio-técnico. Inscrições no site da Marinha.

Cronograma: Inscrições: até 8 de setembro

Prova objetiva: 26 de setembro Além disso, a Marinha do Brasil também divulgou o edital do QTPA 2021 para o quadro de praças. Desta vez, são 20 vagas de nível médio somente para homens. Informações e inscrição no site da Marinha. Cronograma: Inscrições: até 26 de setembro