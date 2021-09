Orçamento para 2022 estima preencher 73.640 vagas em concursos públicos

A Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022 prevê 73.640 vagas em concursos públicos no Brasil. Deste total, 4.097 são para criação de novos cargos e as 69.543 restantes para convocação de aprovados em certames vigentes ou realização de seleções inéditas.

O secretário de Orçamento Federal, Ariosto Culau, informou que as oportunidades são para "diversos órgãos públicos e agências reguladoras". O titular da Pasta justificou que o governo federal identificou a "necessidade de recomposição de força de trabalho".

O PLOA foi enviado ao Congresso Nacional na última terça-feira (31) e deve ser aprovado pelos deputados e senadores até o próximo dia 22 de dezembro para se tornar Lei Orçamentária Anual (LOA).

Distribuição das vagas

Das 4.097 vagas criadas, 1.957 serão para o Poder Judiciário, 1.011 para a Defensoria Pública da União e 1.129 para o Poder Executivo.

Já as 69.543 vagas para provimento foram divididas da seguinte forma:

Poder Executivo: 66.654, sendo 27.813 para cargos e funções vagos, 24.500 para professores e técnicos administrativos, 11.621 para fixação de efetivos militares das Forças Armadas e as demais 2.720 vagas para cargos comissionados de militares e fixação de efetivos nas polícias e no corpo de bombeiros do Distrito Federal

Poder Judiciário: 2.274 (82 para o Supremo Tribunal Federal; 142 para o Superior Tribunal de Justiça; 450 para a Justiça Federal; 52 para a Justiça Militar da União; 827 para a Justiça Eleitoral; 450 para a Justiça do Trabalho; 250 para a Justiça do Distrito Federal e Territórios e 21 para o Conselho Nacional de Justiça.

Poder Legislativo: 149 vagas, sendo 70 para a Câmara dos Deputados, 40 para o Senado Federal e 39 para o Tribunal de Contas da União (TCU);

Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público: 229

Defensoria Pública da União: 237

