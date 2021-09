Concursos do Ibama e ICmbio são autorizados pelo Ministério da Economia

Os concursos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foram autorizados pelo Ministério da Economia. As liberações dos certames foram publicadas na edição desta segunda-feira (6) do Diário Oficial da União.

Estão previstas para o Ibama 568 vagas para os cargos de analista ambiental, administrativo e técnico ambiental. As oportunidades são para nível superior e intermediário.

Segundo o Ibama, o concurso irá ampliar o efetivo do órgão, principalmente, nas áreas que compõem a Amazônia Legal.

Já para o ICMBio são 171 vagas. São 61 oportunidades para analista ambiental, com exigência de nível superior, e 110 para técnico ambiental, de nível intermediário.

Vagas Ibama

Analisa Ambiental Nível Superior 96 Analista Administrativo Nível Superior 40 Técnico Ambiental Nível Intermediário 432

Vagas ICMBio

Analisa Ambiental Nível Superior 61 Técnico Ambiental Nível Intermediário 110

